Tanju Özcan’dan AKP ve CHP Oyları İçin Dikkat Çeken Çıkış! 'Durum Böyleyse...'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasetin son gündemini değerlendirdi. Özcan, emeklinin işçinin perişan halde olduğunu vurgulayarak AKP ve CHP’nin anketlerde yakın oranlarda çıktığını belirtti.

Tanju Özcan’dan AKP ve CHP Oyları İçin Dikkat Çeken Çıkış! 'Durum Böyleyse...'

İmralı görüşmeleri, CHP’ye şaibeli soruşturma konuları siyaset dünyasının gündeminde dikkat çekerken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da gündeme ilişkin bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yapan Özcan, hem ekonomik sorunlara hem de partiler arasındaki yakın anket sonuçlarına vurgu yaptı.

Tanju Özcan’dan AKP ve CHP Oyları İçin Dikkat Çeken Çıkış! 'Durum Böyleyse...' - Resim : 1

AKP İLE CHP OYLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Emeklinin, işçinin ekonomik olarak perişan bir durumda olduğunu belirten Özcan, yolsuzluk ve yoksulluğun arttığını söyledi.

“Teröristlerin affı konuşuluyor” diye belirten Özcan, AKP ile CHP oylarının anketlerde birbirine yakın oranda çıkmasına da değindi. Özcan, öz eleştiri yapılması gerektiğini ifade etti.

Tanju Özcan’dan AKP ve CHP Oyları İçin Dikkat Çeken Çıkış! 'Durum Böyleyse...' - Resim : 2

Kaynak: ANKA

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