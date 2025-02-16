Tanju Özcan’dan AKP ve CHP Oyları İçin Dikkat Çeken Çıkış! 'Durum Böyleyse...'

İmralı görüşmeleri, CHP’ye şaibeli soruşturma konuları siyaset dünyasının gündeminde dikkat çekerken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da gündeme ilişkin bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yapan Özcan, hem ekonomik sorunlara hem de partiler arasındaki yakın anket sonuçlarına vurgu yaptı.

AKP İLE CHP OYLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Emeklinin, işçinin ekonomik olarak perişan bir durumda olduğunu belirten Özcan, yolsuzluk ve yoksulluğun arttığını söyledi.

“Teröristlerin affı konuşuluyor” diye belirten Özcan, AKP ile CHP oylarının anketlerde birbirine yakın oranda çıkmasına da değindi. Özcan, öz eleştiri yapılması gerektiğini ifade etti.

İçim daralıyor, nefes alamıyorum! Emekli, işçi, köylü perişan durumda…yoksulluk ve yolsuzluk almış başını gidiyor, teröristlerin affı konuşuluyor, ama anketlerde hala AKP-CHP başabaş çıkıyor. Bu şartlarda bile durum böyleyse, halkı suçlamak yerine, ciddi bir öz eleştiri yapmayı… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) February 16, 2025

Kaynak: ANKA