Adana'dan Acı Haber! Kumar Baskını Son İşi Oldu

Polis memuru Sinan Doğan, Adana'da bir kahvehaneye düzenlenen kumar operasyonunda görevli olduğu sırada beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. 35 yaşındaki Doğan, bugün memleketi Osmaniye'de defnedilecek.

Esma Karayel Esma Karayel
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Adana'dan Acı Haber! Kumar Baskını Son İşi Oldu
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Adana'nın Seyhan ilçesi Sarıhamzalı mahallesinde bulunan Yurttaşlar Kahvehanesi'ne 27 Haziran Cuma günü bir kumar operasyonu düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Sinan Doğan, kumar oynanması ile ilgili yasal işlemler yaptığı sırada aniden yere yığıldı.

5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 35 yaşındaki Sinan Doğan'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Bunun ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verilen polis memuru, bir haftadır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Adana'dan Acı Haber! Kumar Baskını Son İşi Oldu - Resim : 1

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Merhum polis memuru Sinan Doğan'ın, memleketi Osmaniye'de bulunan Kışla Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. Adana Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğan için rahmet dilenerek başsağlığı dileklerine yer verildi.

1990 Osmaniye doğumlu Sinan Doğan, evli ve 2 çocuk babasıydı. Doğan, 2013 yılından beri polis olarak hizmet veriyordu.

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