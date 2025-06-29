Şehit Albay İsmail Haldun Maden'e Son Görev

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Görevli olarak bir süre önce Libya’ya giden ve burada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Maden'in naaşı askeri uçakla dün İzmir'e ulaştırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası Maden'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri cenaze aracıyla Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi.

Şehit için burada öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazı, İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı.

Cenaze namazına şehidin babası Alaattin Maden, annesi Aysun Maden, eşi Zeynep Maden, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Hava Komutanı Tuğamiral Ertuğrul Şerbetci, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve şehidin sevenleri katıldı.

Cenaze namazının ardından top arabasıyla bir süre taşınan şehidin naaşı, defnedilmek üzere Kadifekale Hava Şehitliği'ne götürüldü.

Kaynak: ANKA