Buca'da Alevlerin İçinde Can Pazarı! Korku Dolu Anlar Böyle Görüntülendi: Cehennem Oldu Burası

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ikinci gününde de kontrol altına alınamadı. Geniş bir alana yayılan alevler Gaziemir ve Menderes sınırlarına ulaştı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, ekiplerin alevlerin ortasında kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoda bir kişinin "Ölürsek beraber öleceğiz" sözleri duyuluyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Buca ilçesinde dün öğleden sonra başlayan orman yangını ikinci gününde de etkisini sürdürüyor. Zafer Mahallesi yakınlarında çıkan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ederken, alevlerin Gaziemir'in Sarnıç bölgesi ile Menderes'e bağlı Kısık Mahallesi'ne kadar ilerlediği bildirildi.

Buca'da Alevlerin İçinde Can Pazarı! Korku Dolu Anlar Böyle Görüntülendi: Cehennem Oldu Burası - Resim : 1

ULAŞIM DURDU

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Alevlerin otoyola yaklaşması nedeniyle dün akşam saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu'nun Havalimanı Kavşağı ile Kısıkköy mevkisi arasındaki her iki yönü trafiğe kapatıldı. Aynı şekilde havalimanı gişeleri ile Buca Kavşağı arasındaki kesimde de ulaşım durduruldu.

Buca'da Alevlerin İçinde Can Pazarı! Korku Dolu Anlar Böyle Görüntülendi: Cehennem Oldu Burası - Resim : 2

EKİPLER ALEVLERİN ORTASINDA KALDI

Yangınla mücadele eden orman ekiplerinin yaşadığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yoğun alevlerin arasında kalan itfaiye ekiplerinin canlarını kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Arazöz içindeki görevlilerin panik anları kayıtlara yansırken, birinin "Cehennem oldu burası", diğerinin "Ölürsek beraber öleceğiz" sözleriyle yaşanan durumun ciddiyetini ifade ettiği, başkasının ise "Camı kapat" diyerek önlem almaya çalıştığı duyuluyor.

Bakan Yumaklı'dan Sevindiren Haber! Çeşme'deki Orman Yangını Kontrol AltındaBakan Yumaklı'dan Sevindiren Haber! Çeşme'deki Orman Yangını Kontrol AltındaGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İzmir Yangın
Son Güncelleme:
CHP’li Ali Gökçek’ten Bakanlığa ‘Kamu Zararı’ Sorusu CHP’li Ali Gökçek’ten Bakanlığa ‘Kamu Zararı’ Sorusu
Mahkeme Kararını Açıkladı: Ahmet Saymadi'ye Tahliye Ahmet Saymadi'ye Tahliye
Dolmalık Biberin Rengine Göre Faydası Değişiyor! En Sağlıklısı Hangisi? Dolmalık Biberin Rengine Göre Faydası Değişiyor! En Sağlıklısı Hangisi?
Yüksek Kolesterolle Mücadelede En Etkili Kahvaltı Belli Oldu Yüksek Kolesterolle Mücadelede En Etkili Kahvaltı Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı
Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor
Tapu Sahiplerine Ek Masraf! Ev Sahiplerinin Cebinden Daha Fazla Para Çıkacak Tapu Sahiplerine Ek Masraf! Ev Sahiplerinin Cebinden Daha Fazla Para Çıkacak
Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Böyle Kaçtılar
Valilik Tüm Şehri Uyardı: Saat 15.00'e Dikkat, Sirenler Çalacak Valilik Tüm Şehri Uyardı: Saat 15.00'e Dikkat, Sirenler Çalacak