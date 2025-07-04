Buca'da Alevlerin İçinde Can Pazarı! Korku Dolu Anlar Böyle Görüntülendi: Cehennem Oldu Burası

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İzmir'in Buca ilçesinde dün öğleden sonra başlayan orman yangını ikinci gününde de etkisini sürdürüyor. Zafer Mahallesi yakınlarında çıkan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ederken, alevlerin Gaziemir'in Sarnıç bölgesi ile Menderes'e bağlı Kısık Mahallesi'ne kadar ilerlediği bildirildi.

ULAŞIM DURDU

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Alevlerin otoyola yaklaşması nedeniyle dün akşam saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu'nun Havalimanı Kavşağı ile Kısıkköy mevkisi arasındaki her iki yönü trafiğe kapatıldı. Aynı şekilde havalimanı gişeleri ile Buca Kavşağı arasındaki kesimde de ulaşım durduruldu.

EKİPLER ALEVLERİN ORTASINDA KALDI

Yangınla mücadele eden orman ekiplerinin yaşadığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yoğun alevlerin arasında kalan itfaiye ekiplerinin canlarını kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Arazöz içindeki görevlilerin panik anları kayıtlara yansırken, birinin "Cehennem oldu burası", diğerinin "Ölürsek beraber öleceğiz" sözleriyle yaşanan durumun ciddiyetini ifade ettiği, başkasının ise "Camı kapat" diyerek önlem almaya çalıştığı duyuluyor.

Kaynak: DHA