CHP’li Ali Gökçek’ten Bakanlığa ‘Kamu Zararı’ Sorusu

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CHP Milletvekili Ali Gökçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki bir kamu binasının yıllık 1 milyon 60 bin TL’ye kiraya verilmesiyle ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Ali Gökçek, binanın bulunduğu konum ve büyüklüğü dikkate alındığında aylık 88 bin TL’lik kira bedelinin ‘cüzi’ kaldığını belirterek, kamu zararı oluşup oluşmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

13 KATLI 52 DAİRELİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Ankara’nın Pursaklar ilçesinde bulunan, 13 katlı ve her katında dörder daireden toplamda 52 dairesi bulunan bir binanın 1 milyon 60 bin TL’ye kiraya verildiği iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Söz konusu binanın piyasa ederinin bahsedilen meblağdan çok daha yüksek olması gerektiğini belirten CHP’li Ali Gökçek, “Ankara’nın merkezinde, 13 katlı ve 52 dairelik bir kamu binasının aylık sadece 88 bin TL’ye kiralanması kabul edilemez. Bu kadar düşük bir bedelle yapılan bir kiralama, kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanılmadığının açık bir göstergesidir. Bakanlık bu kiralama öncesi piyasa araştırması yaptı mı, kiralama yapacağına dair kamuoyunu bilgilendirdi mi? Bu süreçte kamu zararı oluştuysa, bunun hesabı mutlaka sorulmalı” değerlendirmesinde bulundu.

KAMU ZARAR UĞRADI MI?

CHP’li Ali Gökçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a şu soruları yöneltti: “Kamuoyuna yansıyan iddialar doğru mudur? Bahse konu bina kiralanmadan önce, binanın kira ederi konusunda piyasa araştırması yapılmış mıdır? Bahse konu kiralama gerçekleştirilmeden önce, ilgili binanın kiralanacağı yönünde kamuoyuna yönelik açık bir bilgilendirme yapılmış mıdır? Bahse konu kiralama ile kamunun açıkça zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için sürece yönelik herhangi bir adli ve/veya idari işlem başlatılması düşünülmekte midir? Bakanlığınıza ait olup kiralamaya konu olan başka taşınmazlar mevcut mudur? Mevcut ise bu taşınmazların kiralanmasında kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için bir komisyon kurulması düşünülmekte midir? Bakanlığınıza ait olup kiralamaya konu taşınmazlarınız ile kira bedellerinin listesini şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?”

Kaynak: Haber Merkezi