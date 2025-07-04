Şap Hastalığı İnsanlara Bulaşabilir

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer şap hastalığının insan sağlığına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürer şap hastalığının insana bulaşabildiğini aktararak “Sütü kaynatmadan, eti pişirmeden tüketmek her zaman bir risk barındırır” dedi.

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Şap Hastalığı İnsanlara Bulaşabilir
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Ömer Fethi Gürer Bakanlığın “şap zoonotik değildir, insanlara bulaşmaz” yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Şap hastalığına yönelik araştırmalarına değinen Gürer “Şap hastalığı, üniversitelerde hocalarımızın zoonotik hastalıklar başlığı altında anlattığı ilk hastalıklardan biri. Yani hayvandan insana bulaşabilir. Ama Bakanlık açıklamalarında bunun insan sağlığına etkisi yok gibi lanse ediliyor. Bu açıklamalar alınması gereken önlemleri gevşetebilir” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hastalığın basite indirgenmesini kabul edilemeyeceğini belirterek “81 ilde hayvan pazarları kapalı. Bu, hastalığın yaygınlığını zaten gösteriyor. Bu kadar yaygın bir hastalık için Bakanlık hâlâ ‘sorun yok’ diyorsa, burada bir samimiyet sorunu vardır. Bu işin sonucu da süt ve et üretiminde aksama olur, üretici zarar eder, tüketiciye ise yüksek fiyat olarak yansır”dedi.

VETERİNER İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİDEN KURULMALI

Gürer, sorunun çözüme ilişkin ise şu önerilerde bulundu: Veteriner istihdamı artırılmalı, veteriner işleri genel müdürlüğü yeniden açılmalı, aşılar zorunlu olmalı, hayvancılık olan her köyde veteriner bulunmalı, küçük aile tipi işletmeler de hayvancılık desteklenmeli, hijyen ve karantina kuralları sıkı denetlenmeli.

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Kaynak: Haber Merkezi

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