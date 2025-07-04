Türkiye'den Gönderilen Narların Tüketimini Yasakladılar

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Gıda güvenliğine yönelik endişeler sürerken, Türkiye’den Litvanya’ya gönderilen narlarda dikkat çeken bir tehlike ortaya çıktı.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’ne (RASFF) yapılan bildirimlerde Türkiye’den Avrupa ülkelerine gönderilen birçok ürüne de yer verilirken, bu kez Litvanya’ya gönderilen narlar da listeye girdi.

Litvanya’da yapılan resmi market kontrollerinde Türkiye’den alınan narlarda pestisit miktarının aşırı yüksek olduğu belirlendi.

Bu ürünlerin risk potansiyeli taşıdığı kaydedilirken, ürünlerin kullanılması yasaklandı.