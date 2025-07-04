Promosyon Krizi Patlak Verdi! KESK ile İBB Karşı Karşıya

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanların promosyon ödemelerine yönelik yaptığı ihale nedeniyle davalık oldu. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmet Emekçileri Sendikası (TÜMBEL-SEN) adına avukat Nesrullah Oğuz promosyon ödemelerinin önceki döneme göre oransal olarak yüzde 65 daha düşük olduğu gerekçesiyle dava açtı.

İstanbul 14. İdare Mahkemesi’nde açılan dava dilekçesinde, 3 yıllık promosyon ödemelerinin bir önceki dönemin şartları sağlansaydı 128 bin 160 lira olacağı ancak yeni ihale koşullarıyla 80 bin 500 lira olarak belirlendiği açıkladı. Ayrıca personelin sözleşmesine göre ücretlerin 1 iş günü içerisinde yatırılması gerektiği ancak banka ile yapılan anlaşmada ücret ödemelerinin 2 iş günü içerisinde yapılabileceği belirtildi. Buna göre maaş ödemelerinin 1 gün içerisinde yapılması gerekirken bankaya 2 gün süre verilmiş oldu.

37 BANKANDAN 9’U DAVET EDİLDİ

Dava dilekçesinde itiraz nedenleri arasında davet edilen banka sayısı da yer aldı. Mevduat bankalarının sayısının 37 olmasına rağmen ihaleye 9 bankanın davet edildiği belirtildi.

İhale şartnamesinde yer alan “Banka promosyon teklifi 80 bin lira altında olamaz” şartına ise sendika şu itirazda bulundu: “Şartnamede sınır değer olarak 80.000 TL belirlenmesine rağmen, ihaleye katılan bankalarda “kurum en az bu miktara zımnen razıdır algısı oluşturmuştur” denildi.

23 BİN 978 PERSONEL İÇİN TEK İHALE

Dava dilekçesinde sendikanın bir diğer itirazına ise şu şekilde yer verildi: “İhale Teknik Şartnamesi’nde görüleceği üzere İBB, İSKİ ve İETT birleştirilerek toplamda 23 bin 978 personel için tek bir ihalenin yapılması bankalarca bu işler için ayrılan bütçeleri zorlamasına, katılan bankların tekliflerinin düşük kalmasına sebep olmuştur. Personel sayısının az olması, birçok bankanın ihaleye katılmasına ve daha yüksek teklif vermesine olanak sağladığı bilinmektedir.”

TÜMBEL-SEN tarafından İBB, İSKİ ve İETT Genel Müdürlüğü’ne açılan davada yürütmenin durdurulması ve ihalenin iptali talep edildi. 3 yıllık promosyon ödemeleri için çıkılan ihaleyi Yapı Kredi Bankası kazanmıştı.