İBB Duyurdu: Yıllarca Ücretsizdi Artık O Uygulama Paralı Oldu

Ayrıca bisikletlilerin sıklıkla kullandığı ve bugüne dek ücretsiz olan veledrom pisti için de aylık 100 lira ücret uygulanacak.

Tenisle ilgilenen vatandaşları da yakından ilgilendiren bir başka değişiklik ise tenis çalışma duvarlarında oldu. Daha önce ücretsiz olan aydınlatmasız tenis duvarı 200 liraya, aydınlatmalı duvar ise 250 liraya çıkarıldı.