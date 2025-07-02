İBB Duyurdu: Yıllarca Ücretsizdi Artık O Uygulama Paralı Oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha önce ücretsiz sunulan bazı spor tesislerinin kullanımını ücretli hale getirdi. Atletizm pistlerinden tenis duvarlarına kadar birçok alanda yeni tarifeler yürürlüğe girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlara bugüne kadar ücretsiz olarak sunulan bazı spor hizmetlerini ücretli hale getirdi. 2025 yılına ait revize edilen yeni ücret tarifesi yürürlüğe girerken, bazı tesislerde kullanım bedelleri dikkat çekti.
ÜCRETSİZ OLAN TESİSLERE TARİFE GELDİ
İBB Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü’nün aldığı kararla, Maltepe Atletizm Pisti ve Kenan Onuk Atletizm Pisti’nden tek seferlik yararlanmak isteyenler artık 200 lira ödeyecek. Bu pistler için 12 seanslık çoklu kullanım paketi ise 300 lira olarak belirlendi.
Ayrıca bisikletlilerin sıklıkla kullandığı ve bugüne dek ücretsiz olan veledrom pisti için de aylık 100 lira ücret uygulanacak.
Tenisle ilgilenen vatandaşları da yakından ilgilendiren bir başka değişiklik ise tenis çalışma duvarlarında oldu. Daha önce ücretsiz olan aydınlatmasız tenis duvarı 200 liraya, aydınlatmalı duvar ise 250 liraya çıkarıldı.
TARİFE MECLİSTE OY ÇOKLUĞUYLA GEÇTİ
Söz konusu fiyat artışları, İBB Meclisi’nin haziran ayı oturumunda gündeme gelmişti. AKP’nin “hayır” oyu verdiği teklif, mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. Revize ücret tarifesi bugünden itibaren resmen uygulanmaya başladı.