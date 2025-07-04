Evden Çalışma mı Daha Verimli, Ofisten Çalışma mı? Mesai Saatlerindeki Büyük Fark Ortaya Çıktı

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Yöneticilerin, uzaktan çalışanların mesai saatlerinde iş dışı aktivitelerle ilgilendiği yönündeki şüpheleri, istatistiklerle doğrulandı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun en güncel verilerine göre, ofis ortamında çalışanlar her gün ortalama 7,79 saat mesai yaparken, evden çalışanlarda bu süre 5,14 saatle sınırlın kaldı. Bu fark, haftalık bazda değerlendirildiğinde, ofiste çalışanların evden çalışanlara göre yaklaşık 1,65 gün daha fazla çalıştığını ortaya koydu.

CİNSİYET BAZINDA ÇALIŞMA SÜRELERİ DEĞİŞİYOR

Fortune tarafından yayımlanan verilere göre, evde çalışan erkekler, kadınlara kıyasla günde ortalama 0,2 saat daha az çalışıyor. Bu durum ofis ortamında ise tam tersine dönüyor. Ofisteki erkek çalışanlar, kadın meslektaşlarına göre günlük ortalama 0,3 saat daha fazla çalışıyor.

EVDEN ÇALIŞMADA EN AZ MESAİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

Araştırmalar, sektöre göre uzaktan çalışmanın etkilerinde büyük farklılıklar olduğunu gösterdi. Özellikle inşaat sektöründe evden çalışanlar, günde yalnızca 2,17 saatlik mesai ile en düşük çalışma süresine sahip grup olarak öne çıktı. Taşımacılık, profesyonel hizmetler ve çeşitli hizmet alanlarında esnek pozisyonlarda çalışanlar da en düşük günlük çalışma sürelerini sergileyen gruplar arasında yer aldı. Bazı sektörlerde ise evden çalışanlarla ofiste çalışanlar arasında günlük 6 saate kadar farklık oluşturuyor.

GENÇLER EVDE FİLM İZLİYOR

Stanford Ekonomi Politikası ve Araştırma Enstitüsü’nün 2023 tarihli raporuna göre, tam zamanlı uzaktan çalışma, ofis ortamına göre yüzde 10 ila yüzde 20 arasında daha düşük verimlilik sağlıyor. Bu farkın temel nedenlerinden biri de, özellikle genç çalışanların gün ortasında dizi izlemek ya da duş almak gibi aktivitelerle zaman geçirmesi oldu.

Başka bir araştırma da benzer sonuçlar ortaya koydu. Z kuşağı çalışanlarının yüzde 84’ü evden çalışırken dizi veya film izlediğini, yüzde 53’ü ise izledikleri yapımları bitirebilmek için işlerini ertelediğini belirtiyor. Tubi’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Cynthia Clevenger, bu durumu şu sözlerle özetledi: “Hibrit çalışma modeli norm haline gelirken iş ve eğlence arasındaki sınır daha akışkan hale geliyor. Artık bu sadece arka planda bir gürültü değil; molaların, odaklanmanın ve gün içi motivasyonun bir parçası.”

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 30’U ÇALIŞIYOR MU GİBİ YAPIYOR

Workhuman’un 2024 anket sonuçlarına göre, Y kuşağı ve Z kuşağından çalışanların yüzde 30’u iş yapıyor gibi davrandıklarını kabul ediyor. Bazı şirketler ise bu duruma karşı önlem aldı. Klavye hareketlerini taklit eden yazılımlar aracılığıyla çalışıyormuş gibi görünen çalışanlar, şirketlerin radarına girdi. Örneğin Wells Fargo, bu tür programları kullanan çalışanlarını tespit ederek işten çıkardı.

Amazon, Google ve JPMorgan gibi büyük şirketler, verimlilik düşüşü nedeniyle çalışanlarını yeniden ofislere döndürme (RTO) uygulamalarını artırsa da, uzaktan çalışmanın kalıcılaştığı görülüyor. 2024 yılı verilerine göre, istihdam edilenlerin %33’ü bir günde evden çalışıyor; bu oran 2023 yılında %35 seviyesindeydi.

Kaynak: Haber Merkezi