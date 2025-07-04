Amasya’da Cezaevinden Çıkan Koca Dehşet Saçtı! Eşini Öldürüp İntihar Etti

Kadın cinayetinin son adresi Amasya oldu. Cezaevinden iki gün önce çıkan Yunus Köse, dehşet saçtı. Köse, tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti. Çiftin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

Amasya’da Cezaevinden Çıkan Koca Dehşet Saçtı! Eşini Öldürüp İntihar Etti
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Amasya’nın Beyazıt Paşa Mahallesi’nde sabaha karşı yaşanan olayda, 35 yaşındaki Yunus Köse, tartıştığı eşi Kader Köse’yi (30) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Yunus Köse’nin yalnızca iki gün önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Amasya’da Cezaevinden Çıkan Koca Dehşet Saçtı! Eşini Öldürüp İntihar Etti - Resim : 1

ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ

Olay saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Evde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yunus Köse, tabancasını çekerek eşine ateş etti. Kader Köse olay yerinde yaşamını yitirirken, Yunus Köse aynı silahla kendi hayatına da son verdi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Amasya’da Cezaevinden Çıkan Koca Dehşet Saçtı! Eşini Öldürüp İntihar Etti - Resim : 2

ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEMİŞ

Köse çiftinin cenazeleri, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Oğlunun cenazesini teslim alan Nurdan Köse, “Ah Yunus’um, niye kıydın canına, çocuklarına da mı acımadın?” diyerek feryat etti. Amcası Hüseyin Köse ise Yunus Köse’nin olaydan önce annesini arayarak helallik istediğini söyledi. Çiftin 4 çocuğu olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya’da Cezaevinden Çıkan Koca Dehşet Saçtı! Eşini Öldürüp İntihar Etti - Resim : 3

Kaynak: DHA

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