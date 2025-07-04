Ormanlarımız Küle Döndü! Buca'daki Felaket Havadan Görüntülendi

Türkiye günlerdir yangınlarla mücadele ediyor. Son olarak İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangınlarda binlerce ağaç küle döndü, ormanlarımız kömür karasına büründü... Yürek yakan manzara drone ile havadan görüntülendi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Buca ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ikinci gününde de etkisini sürdürüyor. Yangının, iki inşaat işçisinin spiral makinesiyle demir kesimi sırasında sıçrayan kıvılcımların çöpleri tutuşturması ve ardından ormanlık alana sıçramasıyla başladığı bildirildi. Saat 15.50 sıralarında başlayan yangın, gece boyunca rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Ormanlarımız Küle Döndü! Buca'daki Felaket Havadan Görüntülendi - Resim : 1

ORMANLAR KÜLE DÖNDÜ

Alevler, Sarnıç’tan Kısıkköy’e kadar ilerlerken, tedbir amaçlı Aydın-İzmir karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yangının verdiği tahribat drone görüntüleriyle ortaya konulurken, yemyeşil ormanlık alanların yerini gri kül tabakası aldı.

Ormanlarımız Küle Döndü! Buca'daki Felaket Havadan Görüntülendi - Resim : 2

Yangının ikinci gününde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 4 uçak ve 11 helikopter havalanarak söndürme çalışmalarına katıldı.

Ormanlarımız Küle Döndü! Buca'daki Felaket Havadan Görüntülendi - Resim : 3

Yetkililer, rüzgarın şiddetinin çalışmaları zorlaştırdığını, ancak hava ve kara ekiplerinin bölgede aralıksız müdahale ettiğini belirtti.

Ormanlarımız Küle Döndü! Buca'daki Felaket Havadan Görüntülendi - Resim : 4

Alevlerin henüz kontrol altına alınamadığı yangında, ekiplerin yoğun çabası sürüyor.

Ormanlarımız Küle Döndü! Buca'daki Felaket Havadan Görüntülendi - Resim : 5

Yangın Bölgesinde Poz Skandalı: Sosyal Medya Fenomenine Tepki YağdıYangın Bölgesinde Poz Skandalı: Sosyal Medya Fenomenine Tepki YağdıMagazin
Bakan Yumaklı'dan Sevindiren Haber! Çeşme'deki Orman Yangını Kontrol AltındaBakan Yumaklı'dan Sevindiren Haber! Çeşme'deki Orman Yangını Kontrol AltındaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Buca Yangın
Son Güncelleme:
Çeşme Suyuna 10 ML Ekleyin, 1 Haftada Çuval Çuval Hasat Dönemine Hazır Olun Çeşme Suyuna 10 ML Ekleyin, 1 Haftada Çuval Çuval Hasat Dönemine Hazır Olun
Evde Tuvalet Temizliğine Sıfır Maliyetli Çözüm: Haftalarca Işıl Işıl Parlıyor Evde Tuvalet Temizliğine Sıfır Maliyetli Çözüm: Haftalarca Işıl Işıl Parlıyor
Üçüncü Kez Temizlenen Çöp Evden 6 Ton Atık Çıktı Çöp Evden 6 Ton Atık Çıktı
İstanbul Valiliği Tarih ve Saat Verdi: Başlıyor! Açık Alanlara Çıkmayın İstanbul Valiliği Tarih ve Saat Verdi: Başlıyor! Açık Alanlara Çıkmayın
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı
Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor
Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Valilik Tüm Şehri Uyardı: Saat 15.00'e Dikkat, Sirenler Çalacak Valilik Tüm Şehri Uyardı: Saat 15.00'e Dikkat, Sirenler Çalacak
Mourinho Yıldız İsmi Büyüledi! Fenerabahçe'de İkinci Bomba Çok Yakın Mourinho Yıldız İsmi Büyüledi! Fenerabahçe'de İkinci Bomba Çok Yakın