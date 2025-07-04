Ormanlarımız Küle Döndü! Buca'daki Felaket Havadan Görüntülendi

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İzmir’in Buca ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ikinci gününde de etkisini sürdürüyor. Yangının, iki inşaat işçisinin spiral makinesiyle demir kesimi sırasında sıçrayan kıvılcımların çöpleri tutuşturması ve ardından ormanlık alana sıçramasıyla başladığı bildirildi. Saat 15.50 sıralarında başlayan yangın, gece boyunca rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

ORMANLAR KÜLE DÖNDÜ

Alevler, Sarnıç’tan Kısıkköy’e kadar ilerlerken, tedbir amaçlı Aydın-İzmir karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yangının verdiği tahribat drone görüntüleriyle ortaya konulurken, yemyeşil ormanlık alanların yerini gri kül tabakası aldı.

Yangının ikinci gününde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 4 uçak ve 11 helikopter havalanarak söndürme çalışmalarına katıldı.

Yetkililer, rüzgarın şiddetinin çalışmaları zorlaştırdığını, ancak hava ve kara ekiplerinin bölgede aralıksız müdahale ettiğini belirtti.

Alevlerin henüz kontrol altına alınamadığı yangında, ekiplerin yoğun çabası sürüyor.

Kaynak: İHA