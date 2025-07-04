İstanbul Valiliği ve AKOM Tarih Verdi: Başlıyor! Açık Alanlara Çıkmayın

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İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine dayanarak vatandaşları sıcak hava dalgasına karşı uyardı. 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren etkili olması beklenen sıcaklık artışıyla birlikte, kentte hava sıcaklıklarının 34 dereceye kadar yükseleceği bildirildi.

DIŞARI ÇIKARKEN İYİ DÜŞÜNÜN!

Valilikten yapılan açıklamada, 5-12 Temmuz tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı belirtilerek, "Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın ve çocuklarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları önemlidir" denildi.

ORMAN YANGININA DİKKAT

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sadece sıcaklık artışı değil, olası yangın riskine de dikkat çekti. Gül, "Yüksek sıcaklık ve düşük nem, orman yangını riskini ciddi şekilde artırıyor. Bu nedenle daha önce ilan ettiğimiz ormanlara giriş yasağına lütfen titizlikle uyalım" dedi.

Vali Gül ayrıca vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı,

Anız ve çöp gibi yanıcı maddeler kesinlikle yakılmamalı,

Cam kırıkları, sigara izmaritleri gibi yangına sebep olabilecek maddeler doğaya bırakılmamalı."

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentte etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Geçtiğimiz haftayı mevsim normallerinde geçiren İstanbul'da, bu hafta sıcaklıkların artması ve nem oranının yükselmesiyle birlikte özellikle gece saatlerinde yaşam konforunun düşebileceği belirtildi.

AKOM açıklamasında, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00–16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmanın sağlık açısından risk oluşturduğu vurgulandı. Yetkililer, sıcak çarpması riskine karşı tüm İstanbullulara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi