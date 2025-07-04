İstanbul Valiliği ve AKOM Tarih Verdi: Başlıyor! Açık Alanlara Çıkmayın

İstanbul'a sıcak hava uyarısı geldi. İstanbul Valiliği ve AKOM'un sosyal medya hesaplarından açıklamalar peş peşe geldi. Açıklamalarda, 5-12 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkların 34 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için saat verilerek uyarı da yapıldı. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
İstanbul Valiliği ve AKOM Tarih Verdi: Başlıyor! Açık Alanlara Çıkmayın
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine dayanarak vatandaşları sıcak hava dalgasına karşı uyardı. 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren etkili olması beklenen sıcaklık artışıyla birlikte, kentte hava sıcaklıklarının 34 dereceye kadar yükseleceği bildirildi.

İstanbul Valiliği ve AKOM Tarih Verdi: Başlıyor! Açık Alanlara Çıkmayın - Resim : 1

DIŞARI ÇIKARKEN İYİ DÜŞÜNÜN!

Valilikten yapılan açıklamada, 5-12 Temmuz tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı belirtilerek, "Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın ve çocuklarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları önemlidir" denildi.

İstanbul Valiliği ve AKOM Tarih Verdi: Başlıyor! Açık Alanlara Çıkmayın - Resim : 2

ORMAN YANGININA DİKKAT

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sadece sıcaklık artışı değil, olası yangın riskine de dikkat çekti. Gül, "Yüksek sıcaklık ve düşük nem, orman yangını riskini ciddi şekilde artırıyor. Bu nedenle daha önce ilan ettiğimiz ormanlara giriş yasağına lütfen titizlikle uyalım" dedi.

Vali Gül ayrıca vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı,
Anız ve çöp gibi yanıcı maddeler kesinlikle yakılmamalı,
Cam kırıkları, sigara izmaritleri gibi yangına sebep olabilecek maddeler doğaya bırakılmamalı."

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentte etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Geçtiğimiz haftayı mevsim normallerinde geçiren İstanbul'da, bu hafta sıcaklıkların artması ve nem oranının yükselmesiyle birlikte özellikle gece saatlerinde yaşam konforunun düşebileceği belirtildi.

AKOM açıklamasında, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00–16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmanın sağlık açısından risk oluşturduğu vurgulandı. Yetkililer, sıcak çarpması riskine karşı tüm İstanbullulara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Kavurucu Sıcaklar Kapıda, Termometreler Fırlayacak! Bakan Kurum'dan Yangın Riskine Karşı Kritik UyarıKavurucu Sıcaklar Kapıda, Termometreler Fırlayacak! Bakan Kurum'dan Yangın Riskine Karşı Kritik UyarıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İstanbul Sıcaklık
Son Güncelleme:
Üçüncü Kez Temizlenen Çöp Evden 6 Ton Atık Çıktı Çöp Evden 6 Ton Atık Çıktı
Dolmalık Biberin Rengine Göre Faydası Değişiyor! En Sağlıklısı Hangisi? Dolmalık Biberin Rengine Göre Faydası Değişiyor! En Sağlıklısı Hangisi?
Evde Tuvalet Temizliğine Sıfır Maliyetli Çözüm: Haftalarca Işıl Işıl Parlıyor Evde Tuvalet Temizliğine Sıfır Maliyetli Çözüm: Haftalarca Işıl Işıl Parlıyor
Vali 'Elektrik' Dedi, Şirket Yalanladı! Vekil O Anları Paylaştı: İzmir Yangını Göz Göre Göre mi Geldi? Vali 'Elektrik' Dedi, Şirket Yalanladı! Vekil Video Paylaştı: İzmir Yangını Göz Göre Göre mi Geldi?
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı
Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor
Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Valilik Tüm Şehri Uyardı: Saat 15.00'e Dikkat, Sirenler Çalacak Valilik Tüm Şehri Uyardı: Saat 15.00'e Dikkat, Sirenler Çalacak
Mourinho Yıldız İsmi Büyüledi! Fenerabahçe'de İkinci Bomba Çok Yakın Mourinho Yıldız İsmi Büyüledi! Fenerabahçe'de İkinci Bomba Çok Yakın