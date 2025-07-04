Üçüncü Kez Temizlenen Çöp Evden 6 Ton Atık Çıktı

Toroslar ilçesinde, yaşlı bir kadına ait evden yayılan kötü kokular üzerine belediye ekipleri tarafından yaklaşık 6 ton çöp çıkarıldı. Mahalle sakinleri yapılan temizlikle rahatladı. Evin daha önce de iki kez temizlendiği öğrenildi.

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Üçüncü Kez Temizlenen Çöp Evden 6 Ton Atık Çıktı
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Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Turgut Türkalp Mahallesi’nde, çevre ve halk sağlığını tehdit eden bir çöp ev, belediye ekipleri tarafından üçüncü kez temizlendi. Yaklaşık 6 ton çöpün çıkarıldığı ev, kötü kokuları nedeniyle mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine harekete geçildi.

70 yaşındaki bir kadının ile 27 yaşındaki oğlunun birlikte yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli harekete geçti. Mahalle sakinleri evden yayılan rahatsız edici kokuların artması üzerine durumu belediyeye bildirdi. İhbarı değerlendiren zabıta ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, mülk sahibinin izniyle kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Üçüncü Kez Temizlenen Çöp Evden 6 Ton Atık Çıktı - Resim : 1

Evden toplanan atık ve eşyaların oluşturduğu kötü koku nedeniyle zorluk yaşayan mahalle sakinleri, temizlik sonrası rahat bir nefes aldı. Ayrıca, bina çevresi Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilerek ilaçlandı.

Belediye yetkilileri, aynı adreste daha önce de iki kez benzer temizlik çalışması yapıldığını belirtti.

Kaynak: İHA

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