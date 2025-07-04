Orman Yangınlarına Her Gün Bir Yenisi Ekleniyor: Artık Neyi Bekliyoruz?

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Türkiye genelinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar, yangın riskini daha da artırıyor. CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, son günlerde Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak, hükümeti ve tüm kurumları acil önlem almaya çağırdı.

'NEYİ BEKLİYORUZ?'

"Artık daha neyi bekliyoruz?" diyen Adem, orman yangınlarının çevre sorunundan öte, ulusal bir güvenlik krizine dönüştüğünü vurguladı.

İzmir, Çeşme ve Seferihisar başta olmak üzere birçok noktada peş peşe çıkan yangınların sadece bireysel hatalardan değil, sistematik bir ihmaller zincirinden kaynaklandığını belirten Adem, "Bu yangınlar sadece bir özensizlik değil, sistemli bir sorumsuzluğun sonucu" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında orman yangınlarına dair sıkı önlemler çağrısı yapan Adem, elektrik iletim ve dağıtım hatlarının yangınlardaki rolüne dikkat çekti.

İzmir Valisi'nin de yangınların çıkış nedenleriyle ilgili açıklamalarını hatırlatan CHP'li yönetici, "Özelleştirilen enerji şirketleri tahsilat konusunda hızlı davranırken, yatırıma ve güvenliğe gelince ortada yoklar. Hatların geçtiği bölgelerde ne kuru otlar temizleniyor ne de sarkık tellerle ilgili önlem alınıyor" dedi.

YOL HARİTASI ÖNERİSİ

CHP'nin önerdiği "Yeşil Seferberlik" kapsamında, orman yangınlarına karşı atılması gereken adımları da sıralayan Adem;

Enerji nakil hatlarının yer altına alınması,

Orman altı örtüsünün düzenli temizlenmesi,

Ağaçlandırmada biyoçeşitliliğin artırılması,

Yerleşim yerlerinde yangına dayanıklı malzeme kullanımı,

Anız yakımı gibi alışkanlıklara sıkı denetim ve ceza uygulanması gerektiğini ifade etti.