İlk Görüntüler Ortaya Çıktı: Rize'de Düşen Uçağın Enkazı Böyle Bulundu

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Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yapmak üzere 2 Temmuz’da Eskişehir Sivrihisar’dan havalanan uçağın Kaçkar Dağları’nın zirvesine düşmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Enkaz bölgesine ulaşan ilk kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda, yaralı yolcu Hicran Kaya’ya yapılan ilk yardım çabaları dikkat çekti.

'BAYAN CANLI, KOŞUN!'

Görüntülerde, uçağın enkazını uzaktan gören bir kişi hızla olay yerine koşarken, yaralı yolcuya “Nasılsınız? Geldik. Öbür arkadaştan ses var mı? İyi misiniz, bilinciniz yerinde mi?” sözleriyle seslendiği duyuluyor. Aynı kişi, ekipleri çağırarak “Gelin, bayan canlı, koşun müdahale gerekiyor” ifadeleriyle yardım talebinde bulunuyor.

Görüntülerde ayrıca kazada uçağın gövdesinden kopan motorun yamaçta parçalara ayrıldığı da görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yapmak üzere 2 Temmuz’da Eskişehir Sivrihisar’dan havalanan uçak, Kaçkar Dağları’nın zirvesinde dağa çarparak düşmüştü. Pilot Mehmet Demirci'nin hayatını kaybettiği kazadan yolcu Hicran Kaya yaralı olarak kurtulmuştu.

Kaza sonrası acil yardım hattını arayan Kaya, "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" diyerek yardım istemişti. Ekipler 12.5 saatin ardından kaza yerine ulaşabilmişti. Zorlu koşullarda uçağın enkazına ulaşan ekipler, yolcunun yaralı olduğunu, pilotun ise hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Öte yandan, pilot Demirci'nin tek motorlu uçağıyla dünya turu yapmayı planladığı ve bunun çocukluk hayali olduğu öğrenilmişti. Demirci, hayalinin ikinci durağına ulaşamadan yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA