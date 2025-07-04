İlk Görüntüler Ortaya Çıktı: Rize'de Düşen Uçağın Enkazı Böyle Bulundu

Eskişehir'den havalanarak Rize'ye doğru yola çıkan uçak Kaçkar Dağları'nda düşmüştü. Pilotun hayatını kaybettiği, yolcunun ise yaralı kurtulduğu kazanın ardından, ekiplerin uçağın enkazına ulaştığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

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Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yapmak üzere 2 Temmuz’da Eskişehir Sivrihisar’dan havalanan uçağın Kaçkar Dağları’nın zirvesine düşmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Enkaz bölgesine ulaşan ilk kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda, yaralı yolcu Hicran Kaya’ya yapılan ilk yardım çabaları dikkat çekti.

İlk Görüntüler Ortaya Çıktı: Rize'de Düşen Uçağın Enkazı Böyle Bulundu - Resim : 1

'BAYAN CANLI, KOŞUN!'

Görüntülerde, uçağın enkazını uzaktan gören bir kişi hızla olay yerine koşarken, yaralı yolcuya “Nasılsınız? Geldik. Öbür arkadaştan ses var mı? İyi misiniz, bilinciniz yerinde mi?” sözleriyle seslendiği duyuluyor. Aynı kişi, ekipleri çağırarak “Gelin, bayan canlı, koşun müdahale gerekiyor” ifadeleriyle yardım talebinde bulunuyor.

Görüntülerde ayrıca kazada uçağın gövdesinden kopan motorun yamaçta parçalara ayrıldığı da görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yapmak üzere 2 Temmuz’da Eskişehir Sivrihisar’dan havalanan uçak, Kaçkar Dağları’nın zirvesinde dağa çarparak düşmüştü. Pilot Mehmet Demirci'nin hayatını kaybettiği kazadan yolcu Hicran Kaya yaralı olarak kurtulmuştu.

İlk Görüntüler Ortaya Çıktı: Rize'de Düşen Uçağın Enkazı Böyle Bulundu - Resim : 2

Kaza sonrası acil yardım hattını arayan Kaya, "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" diyerek yardım istemişti. Ekipler 12.5 saatin ardından kaza yerine ulaşabilmişti. Zorlu koşullarda uçağın enkazına ulaşan ekipler, yolcunun yaralı olduğunu, pilotun ise hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Öte yandan, pilot Demirci'nin tek motorlu uçağıyla dünya turu yapmayı planladığı ve bunun çocukluk hayali olduğu öğrenilmişti. Demirci, hayalinin ikinci durağına ulaşamadan yaşamını yitirdi.

Rize-Erzurum Sınırında Uçak Düşmüştü! Hayatını Kaybeden Pilotun Son Röportajında Kahreden Detay: Çocukluk Hayaliymiş...Rize-Erzurum Sınırında Uçak Düşmüştü! Hayatını Kaybeden Pilotun Son Röportajında Kahreden Detay: Çocukluk Hayaliymiş...Güncel
Rize'ye Giderken Düşen Uçağın Enkazına UlaşıldıRize'ye Giderken Düşen Uçağın Enkazına UlaşıldıGündem

Kaynak: AA

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