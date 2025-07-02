Şap Hastalığı Fiyatları Etkileyecek

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şap hastalığının fiyatları olumsuz etkileyeceğini belirtti. Tarım Orman Bakanlığı'nın denetimleri artırması ve etkili politikalar geliştirmesi gerektiğini belirten Gürer "Bu kadar aşı yapılmasına rağmen hastalıkların önüne neden geçilemiyor?" diye sordu.

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Şap Hastalığı Fiyatları Etkileyecek
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TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de hayvan sağlığını tehdit eden sorunlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelinde hayvan pazarlarını kapattığını hatırlatarak, bu durumun hayvancılık sektöründe yaşanan ciddi sorunların bir göstergesi olduğunu belirtti.

“Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketleriyle hastalık görülmeye başlandı, bu da yeterli denetimin olmadığını ortaya koyuyor” diyen Gürer hayvan açığının giderilemediğini vurguladı.

'VERİLER ENDİŞE VERİCİ'

Bakanlığın verdiği verilere atıfta bulunan CHP Milletvekili Gürer, 2024 yılında 146 büyükbaş hayvanın şap hastalığından öldüğünü ve bin 500 büyükbaş hayvanın farklı nedenlerle şartlı kesime gittiğini ifade etti. Ayrıca, ülke genelinde büyükbaş hayvanlara 146 milyon doz aşı uygulandığını vurgulayan Gürer, “Bu kadar aşı yapılmasına rağmen hastalıkların önüne neden geçilemiyor?” diye sordu.

'DENETİMLER VE ÖNLEMLER ŞART'

Hayvan sağlığına ilişkin sorunların çözümünün denetimlerin artırılması ve hastalıkların önlenmesinden geçtiğini vurgulayan Gürer Tarım ve Orman Bakanlığı’nın daha etkili politikalar geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Gürer “Bu süreç et ve süt ürünlerinin raf fiyatına olumsuz yansımasına ve halen ete ulaşamayan kesimlerin et ve sütten tümden uzak kalmasına neden olacaktır” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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