Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Açıklandı

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13.739 lira 56 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, 1 günlük işlem hacmi 7 milyon 745 bin 790 liraya geriledi. Bu rakam, bir önceki gün 14 milyon 532 bin 218 lira seviyesindeydi.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Açıklandı
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Günlük doğal gaz ticaret miktarı 567 bin metreküp olarak gerçekleşti. Piyasa katılımcılarına yönelik belirlenen dengeleme gazı alış fiyatı 14.426 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 13.052 lira 58 kuruş olarak kayıtlara geçti.

130 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ GİRİŞİ YAPILDI

Türkiye’ye dün toplam 130 milyon 418 bin 717 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Aynı gün piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 130 milyon 460 bin 672 metreküp oldu. Giriş ve arz miktarları arasındaki bu denge, doğal gaz tedarik ve dağıtım süreçlerinin istikrarını yansıttı.

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Kaynak: AA

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