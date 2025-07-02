Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Belli Oldu
Spot elektrik piyasasında 1 megavatsaat elektriğin yarınki en yüksek fiyatı 3.390 lira 6 kuruş, en düşük fiyatı ise 689 lira 57 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi bugün yüzde 8,8 oranında düşerek 1 milyar 626 milyon 496 bin 173 liraya geriledi.
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Gün öncesi piyasada elektriğin megavatsaat başına en yüksek fiyatı, yarın saat 21.00 için 3.390 lira 6 kuruş seviyesinde tespit edildi. En düşük fiyat ise saat 07.00 için 689 lira 57 kuruş olarak kaydedildi.
ORTALAMA FİYATLAR BELLİ OLDU
Gün öncesi piyasada megavatsaat başına elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.415 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.415 lira 69 kuruş olarak hesaplandı.
BUGÜNKÜ SPOT FİYATLARDAKİ SEVİYELER
Spot piyasada bugün gerçekleşen işlemlerde megavatsaat başına elektriğin fiyatı en yüksek 3.399 lira, en düşük ise 783 lira 27 kuruş olarak kayıtlara geçti. Fiyatlardaki dalgalanma, arz-talep dengesine bağlı olarak günün saatlerine göre değişkenlik göstermeye devam ediyor.
Kaynak: AA
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