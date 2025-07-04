Türkiye, FAO Konsey Üyeliğine Seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Konseyi üyeliğine seçildiğini duyurdu.

Türkiye, FAO Konsey Üyeliğine Seçildi
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Konseyi üyeliğine seçildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, Roma’da düzenlenen BM Gıda ve Tarım Teşkilatı Konferansı 44'üncü Toplantısı'nda yapılan seçimlerde, FAO Konseyi üyeliğine seçilmiştir. Ülkemizin FAO'yla uzun yıllardır sürdürdüğü yakın iş birliği, Ankara'da FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi'nin açılması ve FAO-Türkiye Ortaklık Programları'nın başlatılmasıyla daha da derinleşmiştir. Konsey üyeliğimizle birlikte küresel gıda güvenliğine katkı sunacak projeler ivme kazanacaktır. Türkiye, BM Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde yer alan, 2030 yılına kadar sıfır açlık hedefi doğrultusunda, çok taraflı iş birliğine katkı sunmayı kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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