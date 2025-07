Şap Hastalığının Nedeni AKP İktidarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP iktidarı, kendisine ağır eleştiriler gelmesin ve yönetememe krizine bir konu daha eklenmesin diye sağlığımızı tehlikeye attı. Türkiye’yi hayvan sağlığı konusunda küresel bir tehdit haline getirdi. Gıda hakkımızı uçurumdan aşağı attı. Mevcut gıda politikalarını da ihlal etti.

BESİCİLERİMİZ İFLAS EDECEK

Şap hastalığının kaynağı bir virüs. Çok bulaşıcı bir viral hastalık. Büyük ve küçükbaş hayvanlarda yüksek ateş, ağızda, dilde, dişte, diş etinde, burunda, meme ucunda su toplaması ve aft, ağrılı yutmaya neden olur. Küçükbaş hayvanlarda şap hastalığı kaynaklı ölüm oranı yüksek seyreder. Hasta hayvanlarla doğrudan temas, virüs bulaşmış yem, su, araç, kıyafet ve ekipman, hijyen koşulları sağlanamayan hayvan pazarları ve nakliye, havada asılı kalan virüsler nedeniyle çok hızlı bir şekilde bulaşır.

Bu hastalığın Türkiye’de görülmesinin tek bir nedeni var: AKP iktidarı. Tarım ve Orman Bakanlığı, büyük ve küçükbaş hayvanların tamamını kayıt altına alamıyor ve küpeliyemiyor. Hayvan hareketlerinde denetim sağlayamıyor. Görülen virüsün tipini tespit edip uygun aşı tedarik edemiyor. Zamanında aşılama yapamıyor, aşı stoku tutamıyor. Aşılama sonrasında kontrol sağlayamıyor. Ahır dezenfeksiyonunu, yem-su kaynaklarını, hareket alanlarını kontrol altına alacak biyogüvenlik uygulamalarını gerçekleştiremiyor.

Acil et açığı var denilerek denetimsiz et ve canlı hayvan ithalatı gerçekleştiriyor. Kağıt üzerinde uygulanmış olarak görünen çoğu durum aslında uygulanmıyor. Bunların sonucunda ülke çapında şap hastalığı karantinası uyguluyor. Hayvanların et ve süt verimi düşecek. Kırmızı et ve süt fiyatları tırmanacak. Besicilerimiz iflas etmeye başlayacak. Hayvan refahı ihlal edilecek. Belki de toplu itlaflar uygulanacak.

GIDA KAYNAKLI HASTALIK ORANI YÜKSELECEK

Şap hastalığı, hasta hayvanlarda gıda kaynaklı zehirlenmelere neden olabilecek bakterilerin çoğalmasına ve ikincil enfeksiyon riskinin oluşmasına yol açar. Hastalık sırasında hayvanın genel sağlığı bozulur. Et ve süt nedeniyle gıda kaynaklı hastalık riski oldukça yükselir. Ayrıca hastalık esnasında hayvanlar toksin üretir. Tüm bu nedenlerden ötürü şap hastası hayvanların kesimi, satışı ve etlerinin tüketime sunulması Türkiye’de adli bir suçtur.

Bu hastalık bir günde ortaya çıkmadı. Böyle bir durumun oluşacağı bilinmez bir şey değildi. Birkaç hafta önce Kurban Bayramı’nı da geçirdik. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın göz yummasıyla bir halk sağlığı suçu işlendi. "Bir şey olmazcı" zihniyetin, ahlaki erozyonun, siyasi ihtirasın en somut örneğidir bu. Peki şimdi ne olacak?