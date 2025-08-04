Sahte Gıda Mühendisleri Nerelerde Görev Yapıyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu yöntemle gıda mühendisliği diplomaları da verilmiş. Sahte diploma temin edilen e-imzalarla kamu kurumlarının sistemlerine de erişim sağlanmış. AKP’nin gıda politikalarıyla zaten sürekli ihlal ettiği gıda hakkımız, bu kez önünü açtığı benzeri görülmemiş yeni bir suçla çok daha ağır ihlal edilmiş olabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Sistemine Girildi mi?

Artık "Daha ne olabilir ki?" dediğimiz her günün ertesi sabahında çok daha büyük bir krize uyanıyoruz. AKP iktidarının, suçların önünü açmak konusundaki yeteneği ve çıtayı her defasında daha yukarı taşıması şaşırtıcı değil. Kamu kurumlarında üst düzey yöneticilere ait e-imzalar kullanılarak devletin sistemlerine erişilmiş durumda. Üniversite sınavını hiç kazanamayan, söz konusu üniversitelere ve bölümlere hiç kayıt yaptırmamış kişilere resmi olarak mezuniyet kayıtları açılmış ve diplomalar verilmiş.

Devletin kritik belgelerine erişilmiş, kayıtlar tahrif edilmiş ve yeni sahte kayıtlar eklenmiş. Ülkemizin güvenliğiyle ilgili ciddi ve çok boyutlu bir kriz yaşıyoruz. Görünen o ki, sistemine erişilmemiş hiçbir kamu kurumu kalmamış durumda. Tarım ve Orman Bakanı da, bu sorulara acilen açıkça yanıt vermeli:

Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine kaç defa yetkisiz giriş yapıldı? Kaç gıda işletmesine yetkisiz biçimde üretim izni verildi? Kaç tarım ilacı, gübre ve yeme yetkisiz olarak ruhsat sağlandı? Kaç gıda analiz sonucu yetkisiz biçimde değiştirilerek uygunsuz sonuçlar düzeltildi? Kaç denetim tutanağı yetkisiz değiştirilerek, tespit edilmiş uygunsuzluklar silindi? Kaç personelin sicili ve disiplin cezaları yetkisiz şekilde silindi? Kaç personel yetkisiz şekilde atandı, terfi ettirildi ya da farklı görevlerle görevlendirildi?

Sahte Diplomalı Gıda Mühendisleri Kimler?

E-imza yoluyla edinilen sahte diplomalar arasında özellikle gıda mühendisliği diplomasının popüler olduğu görülüyor. Ege Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden sıklıkla usulsüz biçimde gıda mühendisliği diplomaları sağlanmış. Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte diplomayla Çalıştırılması Zorunlu Personel sistemi kapsamında görev yapan kaç sahte gıda mühendisi olduğunu da kamuoyuna açıklamalı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda usulsüz diplomaya sahip kaç gıda mühendisi görev yapmakta? Bunların arasında üst düzey bakanlık bürokratları var mı? Sahte diplomalarla akademisyenlik yapan gıda mühendisleri kimler? Bunların hepsine açıkça yanıt verilmeli.