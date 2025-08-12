Emlak Vergisinden Beteri Var! Değerli Konut Vergisi...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Önceleri; saraylar, köşkler ve yalı benzeri lüks konutları vergilendirileceği düşünülen bu vergi şimdi neredeyse bütün konutlara uygulanacak hale geldi. Değerli Konut Vergisini İktidar Maliyesinin kasasına girecek. Uygulama yeni olduğu ve politik nedenlerle olsa gerek Maliye bu vergiyi tam olarak takip etmiyor. Takip ederse siz o zaman gürültüyü, patırtıyı görün!

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NEDİR?

Değerli Konut Vergisi, 2019 Yılında yürürlüğe giren ve 2020 yılından itibaren uygulanmaya başlanan bir vergidir. Bu vergi, ‘’yüksek değere sahip konut sahiplerine belirli bir oranda yükümlülük getirmek, lüks konutların vergilendirilmesi ve bu yolla elde edilen gelirlerin, şehirleşme ve altyapı yatırımlarına katkı sağlamaktı.’’ Ancak yüksek enflasyon ve konut fiyatlarının astronomik artışı rakamsal olarak ‘’değersiz konutları’’ da ‘’değerli konut’’ kapsamına aldı! Nasıl mı?

Kanuni düzenleme ile; ‘’Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli değeri 5 Milyon TL üzerinde olan konutlar ‘’Değerli Konut Vergisine’’ tabidir deniyor.

2019’un 5 milyonu 2024 yılı için yeniden değerleme oranı ile 2025 yılı için, 15.709.000 TL’ye yükseldi. Yani; 2025 yılı Emlak Vergisi değeri 15.709.000 TL’yi aşan ve kanunda belirtilen şartları taşıyan mesken nitelikli taşınmaz sahipleri ile yararlanma hakkı (İntifa hakkı) sahipleri bu vergiyi ödeyecekler.

Halkı yüksek vergilerle bezdiren iktidar, 2020 yılından beri bu vergiyi görmezden gelmesinin nedenleri;

Ekonomik sıkıntının halkı bezdirmesi,

Konut sahipliğinin milyonları aşması nedeniyle seçimlerde oy kaybına neden olabileceği,

Ve en önemlisi de büyük mülk sahiplerinin iktidar üzerindeki nüfuzunun etkili olduğu sayılabilir.

Yürürlüğe girdiğinden beri vergi gelirleri içindeki payı on binde 1 olarak çok düşük seyreden bu vergi gerçekten uygulansa vergi gelirleri içindeki payının çok yüksek olacağı kesin. Son günlerde vergi gelirlerinin azlığından söz eden Sayın Mehmet Şimşek buraya da el atabilir! Aman Allah korusun!

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİ KİM ÖDER, KİM ÖDEMEZ?

Bu vergiyi konut yani kanundaki tabiri ile mesken sahibi olanlar öder. Kamu binaları, özel sektör fabrika ve iş yerleri, iş hanları, plazalar, oteller, moteller ve AVM sahipleri bu vergiyi ödemiyorlar.

Bu kanun yürürlüğe girdiği günlerde yazdığım yazımda bu vergiye ‘’yalı vergisi’’ demiştim. Şimdi ‘’gecekondu’’ vergisine dönüştü. Uygulanmıyor. Uygulansa herkesi kapsayacak.

Yani iktidar önceleri ‘’yalılardan, saraylardan’’ bu vergiyi alacaktı, büyükler ve muktedirler itiraz edince o zaman "herkesten alalıma" dönüştü.

2025 yılında Değerli Konut Vergisi tarifesi 15.709.000 TL’nin üzerindeki konutların bu miktarı aşan kısmından alınmaktadır. 15 milyon değerindeki konut değerli oldu yani!

2025 yılı yeniden değerleme oranı bu yıl sonunda açıklanacak. Diyelim ki yüzde 30 açıklandı. O zaman 2025 yılı için tespit edilen emlak vergisi değeri 15.709.000 TL’nin yeniden değerleme oranı olan yüzde 30’un yarısı olan yüzde 15 eklenerek; 17.279.900 TL olacaktır.

Bu rakam Değerli Konut Vergisinin taban rakamı olacak. Bu değeri aşan konut değeri vergi matrahını oluşturacaktır.

Diyelim ki; Ankara'da 100 milyon TL değerinde villanız varsa vergi matrahınız 100.000.000’dan 17.279.900.TL’yi düşerek 82.721.000 TL’nin vergisini ödeyeceksiniz.

Villanızın değeri 50 milyon ise vergi matrahınız, 50.000.000 TL’den 17.279.900.TL’yi indirdikten sonra kalan 32.721.000 TL’nin vergisini ödeyeceksiniz.

Bunu matematik hesaplarına boğmadan hesaplayalım. Tamı tamına 50 milyon değerinde olan villanızın vergisini belediyenize ödeyeceğiniz emlak vergisinden ayrı olarak Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünde bağlı bulunduğunuz Maliye Vergi Dairesine ödeyeceksiniz. Bu vergi 2026 ve izleyen yıllarda ise her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak ödenecektir.

Sonuç olarak, Takdir Komisyonlarının takdirlerinden belediyelerden çok Maliye vergi toplayacak. Vatandaş da hiçbir yararı olmayan dilekçelerle belediyelere başvurarak hıncını iktidar yerine belediyelerden alıyor. Allah’tan ki Maliye politik nedenlerle olsa gerek, bu verginin tahakkuk ve tahsilatı üzerinde fazlaca durmuyor! Kanun tam olarak uygulandığında siz o zaman yurttaşların iktidara tepkisini görün!