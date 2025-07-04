Mahkeme Kararını Açıkladı: Ahmet Saymadi'ye Tahliye

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Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi ve işletmeci Ahmet Saymadi’nin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması Çağlayan'da görüldü. Saymadi, duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden götürüldü.

Mahkeme, Ahmet Saymadi hakkındaki kararını açıkladı. Saymadi hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik 2023 yılında Ankara merkezli bir soruşturma açıldı. 6 bin kişiye açılan soruşturma kapsamında, farklı tarihlerde ve illerde çeşitli operasyonlar yapılırken operasyonların en kapsamlısı olan 18 Şubat'taki operasyon kapsamında 52 kişi gözaltına alındı, 20’si tutuklandı, 14’üne ev hapsi verildi, 8’i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında tutuklananlar arasında olan 2020-2021 arasında 2 dönem HDP Parti Meclisi üyeliği yapan SYKP Parti Meclisi üyesi Ahmet Saymadi, 2011-2013 yılları arasında İstanbul’da HDK çatısı altında yapılan eylem-miting-etkinlikler ve basın açıklamaları gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi