Kadir İnanır'ın En Acı Günü: Ölüm Haberiyle Yıkıldı

24 Mart’ta Beykoz’daki evinde rahatsızlanan ve beyninde pıhtı attığı öğrenilen ve entübe edilen Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır aldığı bir haberle yıkıldı. 2 yıl önce ablası Zinnet İsmailoğlu vefat eden İnanır’ın diğer ablası Elmas Bakar hayatını kaybetti.

Aynı zamanda şarkıcı Soner Arıca’nın da teyzesi olan ve Ordu’da yaşayan Bakar’ın vefatı İnanır’ı çok üzdü. Elmas Bakır’ın dün defnedildiği ortaya çıktı. Ataköy 5. Kısım Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Günlerce hastanede kalan ve fizik tedavi süreci devam eden İnanır’ın felç kaldığı iddia edilmişti. Çıkan haberleri yalanlayan Jülide Kural, iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirterek şunları söylemişti:

"Kadir’in tedavisi olumlu yönde devam ediyor. Elbette uzun zamandır hastanede olmanın getirdiği psikolojik bir ağırlık var. Ama Kadir’in sahip olduğu güçlü irade bu süreci de atlatacak. Felç geçirdiği haberleri yalan. Böyle haberler nereden çıkıyor, anlamıyorum. Yalan haberlere kulak asmayın lütfen."