Hülya Avşar Yaşadığı Korkunç Olayı Anlattı! 'Benim Hayatımı Kadir İnanır Kurtardı'

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, NTV'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk oldu. Avşar'ın 1997-2005 yılları arasında evli kaldığı ve kendisini Feraye Tanyolaç ile aldattığı için boşandığı eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkındaki itirafı gündem oldu.

Avşar'ın "Eşim gezmeyi, çapkınlığı seviyordu. Bilerek kabul etmiştim asla yargılamıyorum. Ne zaman ki uzun zamandır birlikte olduğunu duydum, işte o bana ihanet gibi geldi. Ve o onu affedemedim" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

'FÜNYEYİ ÇIKARMASAYDI BEN GİTMİŞTİM'

Hülya Avşar, bu itirafının yanında ünlü sanatçı Kadir İnanır hakkında da çarpıcı bir açıklama yaptı. "Yabancı" filmindeki vurulma sahnesini anlatan Avşar, Kadir İnanır'ın hayatını kurtardığını söyledi. Ünlü oyuncu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Fünyeyi yerleştiren kişilere 'çok fazla patlamasın, bir tane kalbime koyun, oradan yiyeyim öleyim kurşunu' dedim. Onlar da beni dinledi, Kadir geldi, 'ucu görünüyor fünyenin, olmaz, çıkarın onu çabuk kalbinden' dedi. Kadir fünyeyi benim kalbimden çıkartmasaydı, ben gitmiştim. Meğer o fünye tahrip fünyesiymiş set çalışanı alkol alıyor, sabaha karşı aklına geliyor ve nereden bulduysa bir fünye buluyor."

Kaynak: NTV