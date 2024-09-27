Kızı İsyan Ederek Açıkladı! İşte Ahu Tuğba’nın Söz Sözleri

Miami'de hayatını kaybeden oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi, otopsi işlemleri nedeniyle hala Türkiye'ye getirilemedi. KOAH hastası olan Ahu Tuğba'nın ölümü şüpheli bulunurken otopsi süreci uzadı, bu da cenazenin naklini geciktirdi.

Oyuncunun kızı Anjelik Calvin, sosyal medya üzerinden bu duruma tepki göstermişti. Calvin, sürecin uzamasıyla ilgili "Kanal D Haber"e yeni açıklamalarda bulundu.

SON SÖZLERİ

Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin açıklamalarında Ahu Tuğba'nın son anında neler söylediğini “Dua etti ‘Allah da sana koşsun yavrum’ dedi, ‘Allah önüne çıkarsın’ dedi. Sonra da ‘ilgi istiyorum, çok ilgi istiyorum’ dedi, iki yaşında bebek gibi, uyku bastırdı alnını öptüm” şu ifadelerle anlattı.

Calvin ifadelerine şu şekilde devam etti:

RESMİ İŞLEMLER UZADI

“Annemin bir solüsyon cihazı vardı ve bu bölgenin müfettişi, onun otopsisinin emrini veren müfettiş bize ‘ölüm raporu getirin doktordan’ diye inat etti. Müfettişin inadı ve kişisel egosu yüzünden üst birimlere şikayet etmek zorunda kaldım.

Ölüm anında polisler geldi, incelemeyi yaptılar, herhangi bir şüpheli bir durum bulamadılar. Bana ‘hasta mıydı’ diye üstünü kapamaya çalışıyorlar ya hastaydı ama konuşuyordu benimle. Yani kalbi mi durdu, sağ gözü biraz kanlıydı ve yastıkta da bir kan vardı, ben şüphe ettim evladı olarak.

BİR AY SÜRDÜ

“Şöyle bir kanun varmış Florıda'da... Bir hastalığınız var ise bir cihazı kullanıyorsanız evde eğer ki o cihaz oksijen cihazıysa solunum yoluna bağlı bir ölüm olarak kayda geçiyor. Çok şaibeli bir ölüm dendi. Otopsi işlemleri sonra erdi ama rapor haftaya çıkacak.”

Bu açıklamaların ardından gözler, Ahu Tuğba'nın ceneze törenine çevrilirken, Calvin daha önce cenaze töreniyle ilgili daha önce “Perşembe günü (bugün) Amerika’dan yola çıkacak, cuma İstanbul’da olacak. Cenaze törenini cumartesi günü Teşvikiye Camisi’nde yapmayı planlıyoruz. Bunu mutlaka duyurun, annem son yolculuğuna dualar eşliğinde uğurlansın istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Kanal D Haber