Hülya Avşar'dan 'Kaya Çilingiroğlu' İtirafı! 'Sadece Tek Bir Şeyi Affedemedim'

Ekranlardan uzak kalsa da açıklamalarıyla her daim magazin gündeminde kalmayı başaran Hülya Avşar, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu, NTV'de yayınlanan Empati programına konuk oldu. Avşar, burada 1997-2005 yılları arasında evli kaldığı Kaya Çilingiroğlu'nun, kendisini Feraye Tanyolaç ile aldattığı süreçten bahsetti.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "İhanet nedir?" sorusunu yanıtlayan Hülya Avşar, "İhanet vefa gibi bir şeyse affedilemez. Vefa benim kırmızı çizgim, hiç tahammül edemediğim bir şey. Aldatmak bile daha hafif kalıyor ihanetin yanında. İhanetin bağışlanması dinamiklere bağlı. Benim ilişkimde de buna benzer şeyler yaşadım" diye konuştu.

'KAYA ÇAPKINLIĞI SEVİYORDU'

Avşar, sözlerine şöyle devam etti:

"Eşim, Zehra'nın babası, seviyordu gezmeyi, çapkınlığı da seviyordu, olabilir o da onun hayatı bilerek kabul etmiştim, asla yargılamıyorum! Ama tabi bilmek ve duymak istemezdim. Bir çok şeyi çocuğum olduğu için bir aileyi devam ettirmek çok isteyen kadındım. Benim ailem, annem babam öyle şeyler yaşamadım, biz kalabalık bir aileyiz, aşiretiz; herkes evine sahiptir, herkes affedicidir. Ne zaman ki çok uzun zamandır olduğunu duydum, işte o bana ihanet gibi geldi, aldatmaktan çok. Ve onu affedemedim."

Kaynak: NTV