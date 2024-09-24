Hülya Avşar'a Dava Şoku: 500 Bin TL'yi Geri İstediler

Hülya Avşar, jüri üyeliğini yaptığı programın yapım şirketiyle davalık oldu. 6 bölümlük ücret ödendiği iddia edilen Hülya Avşar'ın programın 4 bölümde yayından kaldırılmasının ardından fazladan aldığı 2 bölümlük ücreti geri vermediği öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Hülya Avşar'a Dava Şoku: 500 Bin TL'yi Geri İstediler

Şarkıcı Hülya Avşar, geçen yıl jüri koltuğuna oturduğu programın yapımcısıyla davalık oldu. Yapım şirketi, 4 bölümde yayından kaldırılan program için Avşar’a yaptığı 6 bölümlük ödemenin kalan kısmını geri istedi. Avşar’ın parayı geri vermediği iddiasıyla dava açıldı.

Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği ‘Yıldız De Bana’ programında Hülya Avşar’a bölüm başı 250 bin lira olmak üzere 6 bölüm için 1 milyon 500 lira ödendiği öne sürüldü. Ancak program 4. Bölümde yayından kaldırılınca, Avşar’ın sözleşmede belirtilen 500 bin lirayı geri ödemediği iddia edilerek dava açıldı.

Pastel Film ve Reklam Şirketi’nin açtığı geri iade davası Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde görülecek.

Şirket sözleşmede açıkça belirtilerek fazla ödenen ücrete hak kazanılmadığı ücretin geri iadesinin talep edilmesine rağmen paranın verilmediğini iddia etmişti.

Son Güncelleme:
Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu
Emeklilere Nakit Olarak Ödeniyor! 20 Bin TL'ye Yakın Ek Ödeme Emeklilere Nakit Olarak Ödeniyor! 20 Bin TL'ye Yakın Ek Ödeme
Antakya'da Metruk İş Yeri Alevler İçinde Kaldı Antakya'da Metruk İş Yeri Alevler İçinde Kaldı
Kapadokya'da Yıkım Kararı Alınan Yapılar İçin İşlem Yapılmamış! Kapadokya'da Yıkım Kararı Alınan Yapılar İçin İşlem Yapılmamış!