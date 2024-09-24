Hülya Avşar'a Dava Şoku: 500 Bin TL'yi Geri İstediler

Şarkıcı Hülya Avşar, geçen yıl jüri koltuğuna oturduğu programın yapımcısıyla davalık oldu. Yapım şirketi, 4 bölümde yayından kaldırılan program için Avşar’a yaptığı 6 bölümlük ödemenin kalan kısmını geri istedi. Avşar’ın parayı geri vermediği iddiasıyla dava açıldı.

Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği ‘Yıldız De Bana’ programında Hülya Avşar’a bölüm başı 250 bin lira olmak üzere 6 bölüm için 1 milyon 500 lira ödendiği öne sürüldü. Ancak program 4. Bölümde yayından kaldırılınca, Avşar’ın sözleşmede belirtilen 500 bin lirayı geri ödemediği iddia edilerek dava açıldı.

Pastel Film ve Reklam Şirketi’nin açtığı geri iade davası Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde görülecek.

Şirket sözleşmede açıkça belirtilerek fazla ödenen ücrete hak kazanılmadığı ücretin geri iadesinin talep edilmesine rağmen paranın verilmediğini iddia etmişti.