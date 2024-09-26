Kızılcık Şerbeti'ne Taze Kan! Yeni Bir Aşk Doğuyor

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla her cuma akşamı ekrana gelmeye devam ediyor. Gold Film yapımı dizi sık sık yeni transferler yaparak adından söz ettirirken, hikayede Metehan’a hayat veren Rahimcan Kapkap’a bir partner geleceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Metehan'ın partneri Ezgi karakterine oyuncu Duygu Kocabıyık hayat verecek.

Duygu Kocabıyık

Ünlü bir influencer olan Ezgi’nin şarkıcılık yapan annesini de Semra San canlandıracak. Metehan’ın sevgilisini babasıyla tanıştırmak istemesi ilginç bir tesadüfe de sahne olacak.