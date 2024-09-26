Kızılcık Şerbeti'ne Taze Kan! Yeni Bir Aşk Doğuyor

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, geniş ana kadrosunun yanında birçok yeni transferle de hikayesini hep canlı tutuyor. Son olarak dizinin sevilen karakterlerinden Metehan'a da bir partner geliyor. Dizinin yeni karakteri Ezgi'yi Duygu Kocabıyık canlandıracak.

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Kızılcık Şerbeti'ne Taze Kan! Yeni Bir Aşk Doğuyor

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla her cuma akşamı ekrana gelmeye devam ediyor. Gold Film yapımı dizi sık sık yeni transferler yaparak adından söz ettirirken, hikayede Metehan’a hayat veren Rahimcan Kapkap’a bir partner geleceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Metehan'ın partneri Ezgi karakterine oyuncu Duygu Kocabıyık hayat verecek.

Kızılcık Şerbeti'ne Taze Kan! Yeni Bir Aşk Doğuyor - Resim : 1
Duygu Kocabıyık

Ünlü bir influencer olan Ezgi’nin şarkıcılık yapan annesini de Semra San canlandıracak. Metehan’ın sevgilisini babasıyla tanıştırmak istemesi ilginç bir tesadüfe de sahne olacak.

Kızılcık Şerbeti'ne Taze Kan! Yeni Bir Aşk Doğuyor - Resim : 2
Semra San
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