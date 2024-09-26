Yalı Çapkını'nda Şoke Eden Ayrılık! Ünlü Oyuncu Ani Bir Kararla Diziye Veda Etti

Star Tv'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, yeni sezonuyla ekranlara geri döndü. Geçtiğimiz sezonlarda reyting rekortmeni olsa da son dönemde düşüş yaşayan dizinin 3. sezonu, birçok yeni transfer ve yenilenmiş bir hikayeyle yoluna devam ediyor.

Dizide "Asuman" karakterini canlandıran oyuncu Öznur Serçeler, Çetin Tekindor ile birlikte Yalı Çapkını'nın ilk bölümlerinde zaman atlaması nedeniyle yer almamıştı. İlerleyen bölümlerde ekibe katılacağı öğrenilen Serçeler, bu süreçte aldığı teklifi kabul etti.

Öznur Serçeler

BADE İŞÇİL'İN ROLÜNÜ ALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre ünlü oyuncu, Atv'nin “Holding” dizisinin ekibine dahil oldu. Öznur Serçeler’in daha önce Bade İşcil’in adının geçtiği Ceyda rolüne hayat vereceği belirtildi.

İşcil'in projeden hazırlık süreci çok uzadığı için ayrıldığı öğrenildi.