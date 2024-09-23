'Deha' Dizisinden Reyting Rekoru! İlk Bölümüyle Zirvedeki Rakibini İndirdi

Show TV’nin yeni dizisi "Deha", dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyi nefessiz bıraktı. Aras Bulut İynemli ve Uğur Polat'ın başarılı performanslarına gelen övgülerle 11 saat 30 dakika sosyal medya gündeminde kalan dizi, reyting listesinin de zirvesine yerleşti. "Deha" dizisi, geçen sezonun reyting birincisi Teşkilat'ı yerinden etti ve bu yıl en yüksek reyting açılışını yapan dizi oldu.

'Deha' Dizisinden Reyting Rekoru! İlk Bölümüyle Zirvedeki Rakibini İndirdi

Yaz aylarının sona ermesiyle televizyonlarda yeni sezon başladı. Bu yıl da birçok yeni dizi izleyiciyle buluşurken, yeni projeler arasında en merak edilenlerden olan "Deha" dizisi dün ilk bölümüyle ekrana geldi. Show TV’de yayınlanan Ay Yapım imzalı dizi, daha ilk bölümden reyting listelerinin zirvesine yerleşti.

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Ahsen Eroğlu ve Taner Ölmez'in başrollerini paylaştığı dizi, heyecan verici hikayesiyle geçen sezonun zirve sahibi "Teşkilat" dizisini geride bıraktı ve tüm kategorilerde birinci oldu. Dizinin ilk bölümü, ABC1 20+’da 6,24 izlenme oranı (rating) ve 16,97 izlenme payı (share) elde etti. AB grubunda 6,17 izlenme oranı (rating) ve 18,52 izlenme payı (share) ile öne çıktı. Total’de ise 5,49 izlenme oranı (rating) ve 15,62 izlenme payı (share) alarak dikkat çekti. Dizi, bu sezon en yüksek açılış yapan yeni proje oldu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

"Deha", dün akşam sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İzleyicilerin beğenilerini paylaştığı yorumlarla #Deha başlığı, 11 saat 30 dakika boyunca X platformunda Trend Topic (TT) listesinde yer aldı. Özellikle başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin performansına övgü yağdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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