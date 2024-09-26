Hande Erçel İle Hakan Sabancı Aşkına Anneden Onay Geldi mi? İşte O Yorum

Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı, uzun zamandır oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşıyor. Hakan Sabancı, geçtiğimiz hafta sevgilisi Hande Erçel ile İtalya'ya gitmiş; Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun düğününde boy göstermişti.

Oğlu Hakan Sabancı’nın Hande Erçel’le ilişkisine onay verip vermediği merak edilen Arzu Sabancı, oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına kalp bıraktı.

Reklam yüzü olduğu Emotion’ın davetinde muhabirlerle bir araya gelen Hande Erçel’e “O mesaj ‘geline onay verdi’ şeklinde yorumlandı, bu konuda ne diyeceksiniz?” sorusu yöneltildi.

Soru, ünlü oyuncuyu güldürdü. Söze “Arkadaşlar lütfen” diye başlayan Erçel, “Beni hiç böyle muhabbetlere sokmayın” demekle yetindi.