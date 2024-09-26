Hande Erçel İle Hakan Sabancı Aşkına Anneden Onay Geldi mi? İşte O Yorum

Ünlü oyuncu Hande Erçel uzun süredir, sosyetenin çapkınlarından Hakan Sabancı ile çok konuşulan bir aşk yaşıyor. Arzu Sabancı, oğlu Hakan Sabancı’nın Hande Erçel’le ilişkisini onayladığını Instagram yorumuyla gösterdi.

Hande Erçel İle Hakan Sabancı Aşkına Anneden Onay Geldi mi? İşte O Yorum

Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı, uzun zamandır oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşıyor. Hakan Sabancı, geçtiğimiz hafta sevgilisi Hande Erçel ile İtalya'ya gitmiş; Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun düğününde boy göstermişti.

Oğlu Hakan Sabancı’nın Hande Erçel’le ilişkisine onay verip vermediği merak edilen Arzu Sabancı, oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına kalp bıraktı.

Reklam yüzü olduğu Emotion’ın davetinde muhabirlerle bir araya gelen Hande Erçel’e “O mesaj ‘geline onay verdi’ şeklinde yorumlandı, bu konuda ne diyeceksiniz?” sorusu yöneltildi.

Soru, ünlü oyuncuyu güldürdü. Söze “Arkadaşlar lütfen” diye başlayan Erçel, “Beni hiç böyle muhabbetlere sokmayın” demekle yetindi.

Felç, Onu Sahnede Yakaladı! Efsane Şarkıcı Bir Anda Yere Yığıldı Efsane Şarkıcı Bir Anda Yere Yığıldı
Sahnede Kalp Krizi Geçirmişti... İşte Metin Arolat'ın Son Anları Sahnede Kalp Krizi Geçirmişti... İşte Metin Arolat'ın Son Anları
Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız
Herkes Çöpe Atıyordu! Oysa O Derdin Tek Çözümü Çıktı Herkes Çöpe Atıyordu! Oysa O Derdin Tek Çözümü Çıktı