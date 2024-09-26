Sahnede Kalp Krizi Geçirmişti... İşte Metin Arolat'ın Son Anları
İstanbul'da sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat'ın, son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde elinde mikrofonla şarkı söyleyen Metin Arolat'ın seyircilerin masasına fenalaşıp düştüğü görüldü.
Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 20 Eylül'de Kadıköy'de sahne aldığı mekanda şarkı söylerken bir anda rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 52 yaşındaki şarkıcıya ilk müdahale sahnede yapıldı.
Arolat'ın kalbi gelen sağlık ekiplerince sahnede çalıştırıldı ancak ambulansta tekrar durdu. Hastaneye kaldırılan Arolat kurtarılamadı. Arolat'ın ölümü sanat dünyasını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.
Metin Arolat'ın sahne aldığı sırada seyirciler arasında fenalaştığı anlara ait son görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ayakta şarkı söyleyen şarkıcının dinlenmek için oturduğu sırada kendinden geçerek devrildiği anlar yer aldı. Çevredekilerin ise şarkıcıya müdahale etmeye çalıştığı görüldü.
Kaynak: DHA
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