Ali Yerlikaya Duyurdu! 'Yılmazlar' Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen 'Kuyu-29' operasyonunda 'Yılmazlar' suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Ali Yerlikaya Duyurdu! 'Yılmazlar' Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla merkezli Trabzon, Antalya ve İzmir’de elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı 'Yılmazlar' suç örgütüne yönelik 'Kuyu-29' operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 14 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin Muğla’nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik baskı ve cebir kullanarak; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu; 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildi.

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