Polise Silah Çekip Tehdit Ettiler: 'Seni Yazdım'

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 2 kişi, mukavemet gösterdikleri polis ekiplerine silah çekip tehditler savurdu. Yaşanan arbedede 3 polis memuru yaralandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şahıs, itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, gece saatlerinde Cide Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Polise Silah Çekip Tehdit Ettiler: 'Seni Yazdım'

Kastamonu'nun Cide ilçesi Bartın- İnebolu karayolunda dün gece saatlerinde Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine liman bölgesine gitti. İhbar yapılan bölgede bulunan T.D. ve M.E.D., olay yerine giden polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Çıkan arbede sırasında şüphelilerden biri polis ekiplerine silah çekerken, diğeri ise 'seni yazdım' diyerek tehdit etti.

Daha sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. T.D. ve M.E.D. gözaltına alınırken, arbede sırasında polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Şahısların serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet savcılığı tarafından karara itiraz edildi. İtirazın ardından şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince T.D. ve M.E.D., yeniden gözaltına alındı. Cide Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen T.D. ve M.E.D., Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, gece saatlerinde Cide Adliyesi’ne sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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