Şeyda Polisi Şehit Eden Yunus Emre Geçti’nin İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Tutuksuz Yargılanmak İstedi!

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti (19) tarafından tabancayla vurulan şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı.

26 SUÇ KAYDI

Zanlının "Kasten yaralama", "Gasp'", "Cinsel taciz", "Yağma", "Mala zarar verme", "Çocuğa cinsel istismar'" gibi suçlardan poliste 26 kaydı olduğu öğrenildi.

Saldırganın hakkında 15 kez adli işlem yapıldığı ve 5 adli işlemde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ortaya çıktı. Zanlının bir dosyasında hükmün açıklamasının geri bırakıldığı da ifade edilirken devam eden 5 dava dosyası olduğu öğrenildi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK İSTİYOR!

26 suç kaydı bulunan suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı. Cani ifadesinde ateş ettiği kişilerin polis olduğunu anlamadığını Şeyda Yılmaz’ın silahının ucunu görünce varile doğru 2 el ateş ettiğini söyledi. Silahı yerde bulduğunu söyleyen Geçti, “Kasten suç işlemedim” dedi.

Tutuksuz yargılanmak isteyen katilin ifadesi şöyle:

"Ben 5 ay öncesine kadar uyuşturucu madde kullanıyordum. Daha öncesinde bonzai ve esrar içiyordum. Beni Dudullu karakoluna polisler götürdü. Ben Ihlamurkuyu mahallesinde sokakta oturuyordum. Sonra karakola gittik. Hırsızlık konusu ile ilgili bize teşhis yaptırdılar. Yanımda Doğukan Ayvaz Ömür isimli arkadaşım vardı. İfadelerimizi aldılar. Sonra polisler bana bekleyeceksin dediler. Annem, babam, dedem ve anneannem geldi. Ben sonra annemin çığlık sesini duydum. Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim.

Eve doğru normal minibüs ile gittim. Eski vergi dairesi üzerinde hasımlarıma denk geldim. Bana saldırdılar. Enes Polat, Eray Polat. Ahmet Polat. Azat Polat'dı. Bana saldırıp cebimden telefon ve paramı aldılar. Beni gasp ettiler.

Elanur isimli kızla çıkıyorum. Bu şahısların kız kardeşidir. O esnada oraya sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin vuruldum diye çığlığını duydum.

Orada bir varil vardı oradan silahın ucunu gördüm. Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum. Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım.

Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin."

Kaynak: Sabah