122 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Nazilli'de 122 hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.G., Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin 20 saatlik kesintisiz takibi sonucu yakalandı. Şahıs hakkında adli işlemler sürüyor.

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122 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 122 adet suç kadı bulunan şahıs polisin 20 saatlik takibinin ardından yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Asayiş Büro amirliği ekipleri 122 adet suç kaydı bulunan E.G. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Büro Amirliği infaz ekiplerince şahıs 20 saat kesintisiz takip ile yakalandı. Şahsın polis tarafından tespiti yapılırken, 122 adet hırsızlık suçu olduğu, en son hırsızlığını yakın zamanda yaptığı belirlendi. Şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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