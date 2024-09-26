Tefecilik Yaptığı İddia Edilen Şahıs Tutuklandı

Mersin’de tefecilik yaptığı belirlenen bir şahıs, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Tefecilik Yaptığı İddia Edilen Şahıs Tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faizle para veren, karşılığında senet imzalatıp icra takibi başlatan şüpheli K.Y. ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelinin adresi belirlenerek operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda şüpheli yakalanırken evinde yapılan aramada 1 adet 300 bin TL'lik çek, 136 bin TL'lik 4 adet senet, 1 adet imzalı boş senet, isim yazılı borç listesi, 2 adet başka şahıslara ait kredi sözleşmesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin TL ele geçirildi.

Tefecilik suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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