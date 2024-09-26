Felç, Onu Sahnede Yakaladı! Efsane Şarkıcı Bir Anda Yere Yığıldı

Yunanistan'ın efsane seslerinden diva Marinella, konser esnasında şarkı söylerken bir anda titreyerek yere yığıldı. Ünlü sanatçının felç geçirdiği öğrenildi.

Son Güncelleme:

Yunanistan'ı gelmiş geçmiş en büyük seslerinden biri olarak adlandırılan 86 yaşındaki Marinella dün gece Atina'nın ünlü amfi tiyatrosu Herodion'da verdiği konser sırasında bir anda yere yığıldı. Rebetika tarzında Yunan müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane şarkıcı, felç şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Felç, Onu Sahnede Yakaladı! Efsane Şarkıcı Bir Anda Yere Yığıldı - Resim : 1

Çarşamba gecesi gerçekleştirilen konserin başlamasından hemen ardından Herodio sahnesinde yere yığılan Marinella, beyin kanaması nedeniyle "Ygeia" hastanesinde tedavi altına alınırken durumun kritik olduğu belirtildi.

Büyük sanatçı, konser öncesi şiddetli baş ağrısı çekerken MR çektirildi ve beyin kanaması olduğu ortaya çıktı. Marinella, Herodion'dan nakledildiği Hygeia hastanesinin yoğun bakım servisine kaldırılırken burada tedavi altına alındı.

SON DURUMUNU DOKTORU AÇIKLADI

Skai'de yer alan habere göre ambulansla Marinella'nın sağlık ekipleri gelene kadar çevresiyle iletişim halinde olduğu ve konuşmasında herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. Hastanede yoğun bakıma alınan Yunan müziğinin divası hakkında ilk açıklamayı aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Dr. İlias K. Politakis yaptı.

Marinella'nın ağır bir felç geçirdiğini doğrulayan Politakis, çok üzgün olduğunu söyledi.

Ünlü Şarkıcı Metin Arolat Hayatını KaybettiÜnlü Şarkıcı Metin Arolat Hayatını KaybettiMagazin

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş
Kate Winslet'tan Yıllar Sonra Gelen Titanic İtirafı! İkonik Sahne Nasıl Çekildi? Yıllar Sonra Gelen Titanic İtirafı! İkonik Sahne Nasıl Çekildi?
Sahnede Kalp Krizi Geçirmişti... İşte Metin Arolat'ın Son Anları Sahnede Kalp Krizi Geçirmişti... İşte Metin Arolat'ın Son Anları
Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek