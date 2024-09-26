Felç, Onu Sahnede Yakaladı! Efsane Şarkıcı Bir Anda Yere Yığıldı

Yunanistan'ı gelmiş geçmiş en büyük seslerinden biri olarak adlandırılan 86 yaşındaki Marinella dün gece Atina'nın ünlü amfi tiyatrosu Herodion'da verdiği konser sırasında bir anda yere yığıldı. Rebetika tarzında Yunan müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane şarkıcı, felç şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Çarşamba gecesi gerçekleştirilen konserin başlamasından hemen ardından Herodio sahnesinde yere yığılan Marinella, beyin kanaması nedeniyle "Ygeia" hastanesinde tedavi altına alınırken durumun kritik olduğu belirtildi.

Büyük sanatçı, konser öncesi şiddetli baş ağrısı çekerken MR çektirildi ve beyin kanaması olduğu ortaya çıktı. Marinella, Herodion'dan nakledildiği Hygeia hastanesinin yoğun bakım servisine kaldırılırken burada tedavi altına alındı.

SON DURUMUNU DOKTORU AÇIKLADI

Skai'de yer alan habere göre ambulansla Marinella'nın sağlık ekipleri gelene kadar çevresiyle iletişim halinde olduğu ve konuşmasında herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. Hastanede yoğun bakıma alınan Yunan müziğinin divası hakkında ilk açıklamayı aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Dr. İlias K. Politakis yaptı.

Marinella'nın ağır bir felç geçirdiğini doğrulayan Politakis, çok üzgün olduğunu söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem