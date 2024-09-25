Kate Winslet'tan Yıllar Sonra Gelen Titanic İtirafı! İkonik Sahne Nasıl Çekildi?

48 yaşındaki İngiliz oyuncu Kate Winslet, yeni filmi 'Lee'nin ön gösteriminin ardından yapılan soru cevap etkinliğinde 1997 yapımı 'Titanic' filmindeki ikonik sahne hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu, başrol arkadaşı Leonardo DiCaprio'nun, Titanic'in batmasının ardından Rose karakterinin sığındığı yüzen kapıda yeterli yer bulamayıp donarak ölmesi sahnesinin detaylarıyla ilgili yıllardır çok sayıda soru aldığını belirtti.

'LEO DİZ ÇÖKMEK ZORUNDAYDI'

Winslet, bu sahnenin çekildiği büyük su tankı hakkında, "Gerçekten garip bir tanktı, çünkü su sadece bel hizasına kadar geliyordu. Leo'nun diz çökmek zorunda kaldığını söylemekten çekiniyorum. Bunu söylememem gerekirdi. Her neyse, James Cameron beni arar" dedi.

'SÜREKLİ TUVALETE GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM'

Tankın yapısı nedeniyle kendisinin tuvalete kolayca gitme avantajı olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Sürekli 'Tuvalete gidebilir miyim?' diye düşünüyordum. Sonra kalkıp, kapıdan inip tankın kenarına yürüyordum. Yaklaşık 6 metre mesafeye gidip bacağımı kaldırıp yukarı tırmanmam gerekiyordu. Korkunçtu. Aslında tankın kenarlarında şaşırtıcı olan şey, sonsuzluk tankı olmasıydı. Yani sürekli akan su vardı ve suyun sürekli sesini duyabiliyordunuz" şeklinde konuştu.

Kariyeri boyunca 'Titanic' filminden bahsetmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Winslet, 'Bu asla bir yük değil' dedi.