Bahar Candan’dan Tahliye Sonrası İlk Paylaşım! Soluğu Orada Aldı

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu yargılanan, aralarında sosyal medya fenomeni Bahar Candan’ın da bulunduğu altı kişi için mahkeme tarafından tahliye kararı verilmişti.

Candan, işlemlerinin tamamlanması sonrası Marmara Cezaevi'nden çıkmış ve bir dinlenme tesisinde ailesiyle bir araya gelen Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söylemişti.

Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan, ablası Nihal Candan'dan kısa bir süre sonra tahliye edilimişti. Cezaevinden çıktıktan sonra,"Cezaevinde derslerime çalıştım. Uzun zamandır okula gitmiyordum. Kilo aldım, aşırı çirkinim" ifadelerini kullanan Candan, tahliyesinin ardından hemen tatile çıktı.

"Sosyal medyada çok akıl dışı paylaşımlarda bulunsam da, ne kadar dejenere olmuş olabilirim ki?" şeklinde konuştuktan sonra Dilan Polat gibi soluğu Instagram'da aldı.

Bikinisiyle tatil pozunu paylaşan Bahar Candan’ın bu görüntüsünü, ablası Nihal Candan hemen sosyal medyada paylaştı. Bikinisiyle poz veren Candan, daha sonra fotoğrafı sosyal medyadan kaldırdı.

"HİÇ DERS ALMAMIŞLAR"

Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan’ın fotoğrafını paylaşmasının ardından tepkilere neden oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Utanmanız yok", "Yok olayım demek yerine daha çok gündem", "Ders almamışlar" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi