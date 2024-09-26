Hacı Sabancı DNA Testinde Baba mı Çıktı? İşte Avukatından Açıklama

Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Sabancı ile dünya evine girmişti. Bu evliliğinden Arzu Alara isminde bir kızı olan Sabancı'nın, başka bir kadından oğlu olduğu iddia edildi.

Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten oğlu Uzay'ın dünyaya geldiğini iddia eden F.D, ünlü iş insanı hakkında babalık davası açtı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu Instagram hesabından yaptığı açıklama ile söz konusu iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Hacı Sabancı için DNA testi yapıldığı gibi ileri sürülen iddialar doğru olmayıp, mahkemenin bu DNA testi yapılması yönünde tesis ettiği bir kararı dahi yoktur."

"Mahkemenin bu yönde bir kararı dahi yok iken kamuyu aldatmaya yönelik, müvekkil ve ailesini hedef alan bu tür gerçeğe aykırı haberler kamu vicdanını da incittiği, bu tür gerçeğe aykırı iddiaların haber değeri olmadığı, haber kriteri dahi taşımadığı açıktır.

"Hukuki ve cezai açıdan konunun yakından takipçisi olacağız. Saygılarımızla."