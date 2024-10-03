Ölümünden Sorumlu Tutuluyordu... Matthew Perry'nin Doktoru Suçunu İtiraf Etti

ABD'nin efsanevi sitcom dizisi Friends'te canlandırdığı "Chandler Bing" karakteriyle dünya çapında şöhrete kavuşan oyuncu Matthew Perry geçen yıl 54 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğdu. 28 Ekim 2023'te Los Angeles Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunan Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Başta kaza olduğu düşünülen ölümle ilgili Los Angeles polisi soruşturma başlattı. Perry'nin vücudunda yüksek oranda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği araştırılmaya başlandı. Matthew Perry'nin ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı da dahil olmak üzere beş kişi gözaltına alındı.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

NTV'de yer alan habere göre; ünlü oyuncunun ölümünden sorumlu olduğu düşünülen iki doktordan biri olan Mark Chavez, suçunu resmen kabul etti. Chavez, 2 Ekim Çarşamba günü mahkemede ketamin tedarik etme suçlamasını doğruladı. Ketamin İnfüzyon Tedavisi sunan bir kliniği işleten Chavez, ketamini, Perry'nin asistanı Kenneth Iwamasa'ya vermekle suçlanan Doktor Salvador Plasencia'ya sattığını söyledi.

Chavez, 50 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılırken, şu anda 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

SAVCI: PERRY'DEN FAYDALANDILAR

ABD Savcısı Martin Estrada duruşmadan önce yaptığı açıklamada "Bu kişiler, kendilerini zengin etmek için Perry'nin bağımlılık sorunlarından yararlandılar. Yaptıklarının Bay Perry için büyük bir tehlike oluşturduğunu biliyorlardı ama yine de yaptılar" diye konuştu.

Kaynak: NTV