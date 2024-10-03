Kızılcık Şerbeti Ve Kızıl Goncalar Dizilerine Büyük Şok! Yine Topun Ucundalar

Son dönemde Türkiye televizyon dizileri arasında dikkat çeken yapımlardan Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar, içerikleri nedeniyle hem tartışmalara neden oldu hem de gündem oldu.

İçerik üreticisi Adem Metan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bu iki diziye yönelik bir inceleme başlattığını duyurdu.

KIZIL GONCALAR’A CEZA

NOW TV'nin ilgi çeken dizisi Kızıl Goncalar, yayınlandığı günden itibaren çeşitli eleştirilerin odağı oldu. Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz’in yer aldığı dizi, geçtiğimiz sezon RTÜK tarafından iki kez yayın durdurma cezası alırken idari para cezasıyla da karşılaştı.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN İNCELEMESİ

Kızılcık Şerbeti dizisi de işlediği konularla dikkat çekmeye devam ediyor. RTÜK’ün, yeni sezonda bu diziyi yeniden mercek altına aldığı yönündeki iddialar sosyal medyada çoğu kez gündeme geldi.

RTÜK BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, incelemelerle ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üst Kurulumuz yeni yayın döneminde dizi filmlerle alakalı denetim sürecini titizlikle yerine getirmektedir. Hem çok izlenen hem de çokça şikâyet edilen yapımlar olan dizi filmler, yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri durumlarda toplumsal refleksleri de beraberinde getirmektedir. Yeni bir yayın döneminin başlangıcında vatandaşlarımızın çokça rahatsız olduğu yapımlarla alakalı izleme uzmanlarımız teyakkuzdadır. Bu minvalde toplumumuzda tepkiyle karşılanan, millî güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen dizilerle ilgili takibimiz aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi