Fulden Uras'tan Kötü Haber! 13 Yılda Tam 24 Kez...

Şarkıcı Fulden Uras, son 13 yılda 23 kez ameliyat geçirmişti. Uras bir kez daha bıçak altına yatacak. Geçtiğimiz yıl bir memesini aldırmak zorunda kalan ve sosyal medyadan yeniden ameliyat olacağını duyuran Uras, diğer memesinin de alınacağını açıkladı.

Uras, sevenlerinden dua istedi. Paylaşımında ise "Bu son olacak inanıyorum, zaten alınacak başka bir şey de kalmıyor. Cuma sabahı 8’de operasyonum. Uzun bir ameliyat olacak, dualarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim" dedi.

FULDEN URAS KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da doğdu. 1986’da Ah Bu Kadınlar filmindeki başrolüyle ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991’de “assolist” olarak sahneye çıktı. 1995’te ilk albümü Belliydi Zaten’i çıkardı. Ünlü sanatçı bugüne kadar birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. Uras, Belliydi Zaten (1995), Bensiz Olsun (2000), Cici (2004), Nelere Dayandı Bu Yürek (2006), On (2009) isimli albümleri de mevcut.