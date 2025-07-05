Ünlü Oyuncu Aniden Hayatını Kaybetti! Kahreden Gerçek Ortaya Çıktı

Avustralyalı ünlü oyuncu Julian McMahon, 56 yaşında hayatını kaybetti. Eski başbakan Sir William Billy McMahon'ın oğlu olan oyuncunun, kanser olduğu öğrenildi.

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Ünlü Oyuncu Aniden Hayatını Kaybetti! Kahreden Gerçek Ortaya Çıktı
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"Fantastik Dörtlü" ve "Nip/Tuck projeleriyle tanınan Avustralyalı ünlü oyuncu Julian McMahon, ABD'nin Florida eyaletinde 56 yaşında aniden hayatını kaybetti. Oyuncunun, daha önce kamuoyuna duyurmasa da bir süredir kanserle mücadele ettiği belirtildi. Aktörün ölümünü eşi Kelly Paniagua, "Hayatı, ailesini, arkadaşlarını ve hayranlarını çok seviyordu. Hayata neşe katmak isteyen bir insandı" sözleriyle açıkladı.

Ünlü Oyuncu Aniden Hayatını Kaybetti! Kahreden Gerçek Ortaya Çıktı - Resim : 1

JULIAN MCMAHON KİMDİR?

1968 yılında Avustralya'da doğan Julian McMahon, eski başbakan Sir William Billy McMahon'ın oğlu olarak dünyaya geldi. 1980'li yıllarda modelliğe başlayan oyuncu, 1990'lı yıllarda ise 150 bölüm süren Avustralya dizisi "Home and Away" ile oyunculuğa başladı.

ABD'de “Another World”, “Profiler”, “Will & Grace” gibi dizilerde rol alan aktör, asıl büyük çıkışını ise "Charmed" dizisindeki Cole Turner karakteriyle yakaladı. Daha sonra "Nip/Tuck" dizisinde başrol olan oyuncu, Altın Küre adaylığını kazandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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