Eski Survivor Yarışmacısı Damla Can ve Sevgilisi Tolga Mendi'den Sosyal Medyaya Damga Vuran Umre Pozu

Survivor yarışmacısı Damla Can ile ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşen Yeni Gelin dizisinin başrol oyuncusu Tolga Mendi, sevgilisi ile Umre’ye gitti. Genç çiftin Umre’de çektirdikleri fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İsmini ilk kez Survivor yarışması ile duyuran Damla Can kısa süre içinde ünlenmişti. Güçlü performansıyla kısa sürede dikkat çeken yarışmacı2017'de yeniden yarışmaya dahil olmuştu.

Eski Survivor Yarışmacısı Damla Can ve Sevgilisi Tolga Mendi'den Sosyal Medyaya Damga Vuran Umre Pozu - Resim : 1
Survivor yarışmacısı Damla Can

Ardından kariyerine Survivor Panorama programında yorumculuk yaparak devam eden Damla Can, 2019 sezonunda bir kez daha adaya dönerek mücadelesini sürdürmüştü.

Eski Survivor Yarışmacısı Damla Can ve Sevgilisi Tolga Mendi'den Sosyal Medyaya Damga Vuran Umre Pozu - Resim : 2
Sürpriz aşk çok konuşulmuştu

Damla Can daha sonra ünlü oyuncu Tolga Mendi ile yaşadığı aşk ile gündem olmuştu. Aynı evde yaşamaya başlayan Damla Can ve Tolga Mendi çifti Umre’ye gitti.

Bu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çift “Allah herkesin kalbinden geçen tüm duaları kabul etsin” notunu düştü.

Eski Survivor Yarışmacısı Damla Can ve Sevgilisi Tolga Mendi'den Sosyal Medyaya Damga Vuran Umre Pozu - Resim : 3
Umre fotoğrafları gündem oldu

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Erken yaşlarda spor ilgilenmeye başlayan başarılı sosyal medya fenomeni özel bir spor salonunda spor eğitmenliği yaptı.

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan formatı ile başlayan yarışmada yer aldı. Survivor 2016’nın da Damla oyunlardaki mücadelesi ve başarısı ile ekran başındakilerin yanı sıra dijital platform kullanıcılarının da takdirlerini topladı.

Kaynak: Haber Merkezi

