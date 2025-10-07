Aşkta Kaybetti Kariyerinde Zirveyi Gördü! 5 Yılda Tam 50 Milyon TL Kazandı: Hande Erçel’in Lüks Aracı Dudak Uçuklattı, Bakın Ne Kadar Ödemiş?

Hakan Sabancı’yla radikal bir şekilde ayrılan Hande Erçel, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. ATV’de yayınlanmaya başlayan Aşk ve Gözyaşı dizisiyle tekrardan sahnelere dönen Erçel, kazancıyla herkesi şoke etti. 5 yılda 50 milyon TL kazandığı öne sürülen güzel oyuncu, lüks aracıyla görüntülendi. Hande Erçel’in yeni gözdesine ödediği para ise dudak uçuklattı. Bakın yeni oyuncuğuna Hande Erçel ne kadar ödemiş?

İş adamı Hakan Sabancı ile ayrıldıktan sonra magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, bu sefer lüks aracıyla manşetleri süsledi. ATV’de başlayan Aşk ve Gözyaşı'yla da adından söz ettirmeye başlayan Erçel, lük aracıyla sosyal medyayı salladı.

5 YILDA TAM 50 MİLYON TL KAZANDI

Dünya genelinde hayran kitlesi bulunan Hande Erçel, son dönemde reklam kazançları ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak güzel oyuncu, bir markanın yüzü olmuş ve 2021’de 1,5 milyon, 2022’de 5 milyon, 2023’te 8 milyon, 2024’te ise 10 milyon liraya anlaşmıştı. Bu yıl için de 20 milyona imza atan Erçel son 5 yılda 50 milyon TL kazanmış oldu.

LÜKS ARACIYLA YAKALANDI! BAKIN HANDE ERÇEL YENİ OYUNCAĞINA NE KADAR ÖDEMİŞ?

Kazancı ile sık sık gündeme gelen Hande Erçel bu seferde lüks aracıyla ortalığı kasıp kavurdu.

Hande Erçel lüks aracıyla yakalandı

Polis çevirmesine takılan Erçel'in yeni aracının fiyatının ise tam tamına 20 milyon TL olduğu öğrenildi.

