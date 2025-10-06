İstanbul ve Bursa’ya Kritik Uyarı! Tarih Verildi, Yunanistan Üzerinden Yurda Giriş Yapacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’ye meteorolojiden yeni bir uyarı yapıldı. Yağış bekleyenlere müjdeli haber verildi.

Yunanistan üzerinden yurda giriş yapacak, hazırlıklı olun.

BURSA VE İSTANBUL’A YAĞIŞ UYARISI! YUNANİSTAN ÜZERİNDEN GELİYOR

Ünlü meteoroloji sayfası Hava Forum, İstanbul ve Bursa için yağış uyarısında bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Siklon yola çıktı geliyor! Şu an Yunanistan'ı geçti. Akşam saatlerinde Ege'den girecek. "Shelf Cloud" Raf Bulutu ve "Waterspout" Su Hortumu oluşumları görebiliriz. Siklonik sistemimizde İstanbul ve Bursa hattı da bu gece 03.00'ten itibaren sağanak yağmura kavuşacak...”

