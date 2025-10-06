İstanbul ve Bursa’ya Kritik Uyarı! Tarih Verildi, Yunanistan Üzerinden Yurda Giriş Yapacak

Meteorolojiden Türkiye’ye yeni bir hava durumu uyarısı yapıldı. Özellikle İstanbul ve Bursa’ya yağış uyarısı yapıldı. Saat ve tarih verildi.

İstanbul ve Bursa’ya Kritik Uyarı! Tarih Verildi, Yunanistan Üzerinden Yurda Giriş Yapacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’ye meteorolojiden yeni bir uyarı yapıldı. Yağış bekleyenlere müjdeli haber verildi.

Yunanistan üzerinden yurda giriş yapacak, hazırlıklı olun.

BURSA VE İSTANBUL’A YAĞIŞ UYARISI! YUNANİSTAN ÜZERİNDEN GELİYOR

Ünlü meteoroloji sayfası Hava Forum, İstanbul ve Bursa için yağış uyarısında bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Siklon yola çıktı geliyor! Şu an Yunanistan'ı geçti. Akşam saatlerinde Ege'den girecek. "Shelf Cloud" Raf Bulutu ve "Waterspout" Su Hortumu oluşumları görebiliriz. Siklonik sistemimizde İstanbul ve Bursa hattı da bu gece 03.00'ten itibaren sağanak yağmura kavuşacak...”

Türkiye’ye Saat ve Tarih Verildi! Bir Anda Vuracak, Hem Üşütecek Hem De IslatacakTürkiye’ye Saat ve Tarih Verildi! Bir Anda Vuracak, Hem Üşütecek Hem De IslatacakGüncel
Meteoroloji Tarih Verdi! Günlerce Sürecek Şiddetli Yağışlar KapıdaMeteoroloji Tarih Verdi! Günlerce Sürecek Şiddetli Yağışlar KapıdaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Sağanak yağış
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: Sanıklara 20 Yıla Kadar Hapis Talebi Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: Sanıklara 20 Yıla Kadar Hapis Talebi
O Salgın Tekrardan Hortladı! Hızla Vakalar Artıyor, O Ülke Karantina Altına Alınabilir O Salgın Tekrar Hortladı
Çorum’da Aranan 27 Şahıs Yakalandı Çorum’da Aranan 27 Şahıs Yakalandı
Osimhen Gizeminde Yeni Gelişme! Bu Uyarı Çok Konuşulur: Derbide Neden Çıldırdığı Açıkladı Kritik Uyarı! Neden Çıldırdığını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
Galatasaray Derbisi Sonrası Sergen Yalçın İsyan Etti! Soyunma Odasındaki Konuşması Ortaya Çıktı: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Sergen Yalçın Derbi Sonrası İsyan Etti
Samsunspor Beraberliği Sadettin Saran’ın Sabrını Taşırdı! Bomba İddia: Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı
Seçil Erzan Davasında Flaş Gelişme! Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar... Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar...
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler